Селихов, Нойштедтер и Черышев вызваны в сборную России на матчи с Бразилией и Францией

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав команды на контрольные матчи, которые пройдут в марте. На игры против Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург) были вызваны вратарь "Спартака" Александр Селихов, защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер и полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев.

Отметим, что Нойштедтер получил травму шеи в воскресном матче чемпионата Турции против "Малатьяспора" (2:0). В первом тайме он отметился голом, а на 59-й минуте игры был вынужден покинуть поле и прямо со стадиона на машине скорой помощи отправился в больницу. Как отметила пресс-служба "Фенербахче", сроки его восстановления от травмы станут известны в ближайшие дни, но серьезного повреждения удалось избежать.

Также обращает на себя внимание присутствие в списке давно не привлекавшегося в национальную команду защитника "Рубина" Владимира Граната и имевших проблемы со здоровьем вратаря "Зенита" Андрея Лунева, защитника "Локомотива" Владислава Игнатьева и полузащитника "Зенита" Далера Кузяева.

Добавим, что на прошлой неделе стало известно: защитники ЦСКА братья Василий и Алексей Березуцкие (о чем игроки сообщили через "СЭ") завершили карьеру в сборной России. При этом еще один игрок линии обороны армейского клуба Мариу Фернандес выбыл из строя на срок до шести недель из-за травмы задней поверхности бедра, а два центральных защитника - Виктор Васин (ЦСКА) и Георгий Джикия ("Спартак") - продолжают восстановление после операций по поводу повреждения крестообразных связок колена.

Полностью состав из 28 игроков выглядит следующим образом:

вратари - Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Селихов ("Спартак");

защитники - Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – "Рубин"), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба – "Зенит"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба – "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат");

полузащитники - Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все – "Спартак"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – "Зенит"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания), Антон Швец ("Ахмат");

нападающие - Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба – "Зенит"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").

Отмечается, что в данном списке возможны изменения.

Напомним, матч между сборными России и Бразилии состоится 23 марта в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с Францией пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге на арене "Санкт-Петербург".