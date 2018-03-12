Селихов, Нойштедтер и Черышев вызваны в сборную России на матчи с Бразилией и Францией

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым объявил состав команды на контрольные матчи, которые пройдут в марте. На игры против Бразилии (23 марта, Москва) и Франции (27 марта, Санкт-Петербург) были вызваны вратарь "Спартака" Александр Селихов, защитник "Фенербахче" Роман Нойштедтер и полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев.
Отметим, что Нойштедтер получил травму шеи в воскресном матче чемпионата Турции против "Малатьяспора" (2:0). В первом тайме он отметился голом, а на 59-й минуте игры был вынужден покинуть поле и прямо со стадиона на машине скорой помощи отправился в больницу. Как отметила пресс-служба "Фенербахче", сроки его восстановления от травмы станут известны в ближайшие дни, но серьезного повреждения удалось избежать.
Также обращает на себя внимание присутствие в списке давно не привлекавшегося в национальную команду защитника "Рубина" Владимира Граната и имевших проблемы со здоровьем вратаря "Зенита" Андрея Лунева, защитника "Локомотива" Владислава Игнатьева и полузащитника "Зенита" Далера Кузяева.
Добавим, что на прошлой неделе стало известно: защитники ЦСКА братья Василий и Алексей Березуцкие (о чем игроки сообщили через "СЭ") завершили карьеру в сборной России. При этом еще один игрок линии обороны армейского клуба Мариу Фернандес выбыл из строя на срок до шести недель из-за травмы задней поверхности бедра, а два центральных защитника - Виктор Васин (ЦСКА) и Георгий Джикия ("Спартак") - продолжают восстановление после операций по поводу повреждения крестообразных связок колена.
Полностью состав из 28 игроков выглядит следующим образом:
вратари - Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Брюгге", Бельгия), Андрей Лунев ("Зенит"), Александр Селихов ("Спартак");
защитники - Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – "Рубин"), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба – "Зенит"), Владислав Игнатьев ("Локомотив"), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба – "Спартак"), Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Константин Рауш ("Динамо"), Андрей Семенов ("Ахмат");
полузащитники - Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все – "Спартак"), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – "Зенит"), Антон Миранчук ("Локомотив"), Денис Черышев ("Вильярреал", Испания), Антон Швец ("Ахмат");
нападающие - Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба – "Зенит"), Алексей Миранчук ("Локомотив"), Федор Смолов ("Краснодар").
Отмечается, что в данном списке возможны изменения.
Напомним, матч между сборными России и Бразилии состоится 23 марта в Москве на стадионе "Лужники". Встреча с Францией пройдет 27 марта в Санкт-Петербурге на арене "Санкт-Петербург".
- Рубин
- Ахмат (футбол)
- Игорь Акинфеев
- Алан Дзагоев
- Александр Самедов
- Александр Кокорин
- Дмитрий Комбаров
- Владимир Габулов
- Виктор Васин
- Василий Березуцкий
- Денис Глушаков
- Владимир Гранат
- Федор Кудряшов
- Локомотив М (футбол)
- Игорь Смольников
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Алексей Березуцкий
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Спартак (футбол)
- Фенербахче (Футбол)
- Динамо Москва (футбол)
- Брюгге
- Краснодар
- Юрий Жирков
- Владислав Игнатьев
- Сборная Бразилии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Вильярреал
- Константин Рауш
- Федор Смолов
- Денис Черышев
- Роман Нойштедтер
- Антон Заболотный
- Мариу Фернандес
- Илья Кутепов
- Александр Ерохин (футбол)
- Андрей Семенов (футбол)
- Алексей Миранчук
- Роман Зобнин
- Александр Головин
- Антон Миранчук
- Далер Кузяев
- Александр Селихов
- Андрей Лунев
- Георгий Джикия
- Антон Швец
корс
марк де фоссен ... полоз бы очень в пару к Смолову подошел.А вот Кокоша нет,они в клубах играют на одной позиции,вместе у них не получается никак. === Хоть и отношусь к Кокорину без особых симпатий, центр это его. Полоз - когда он проводил последний матч полностью? Смолова можно слева.
16:28
Smash.
Да, с защитой беда совсем. Парни то не плохие, но несыгранность и отсутствие серьезного опыта в сборной.. Беда.
16:27
Москва1966
Ю.Ю., а чем тебе не нравится название "голубые гондольеры"? Просто сине-бело-голубые гондольеры звучит несколько длинновато, не правда ли?
16:21
марк де фоссен
Кокоша и Смол,я имею ввиду*
16:19
марк де фоссен
корс-полоз бы очень в пару к Смолову подошел.А вот Кокоша нет,они в клубах играют на одной позиции,вместе у них не получается никак.
16:19
Smash.
Жорик Вартанов, вроде бакланы прижилось уже..
16:16
Ю.Ю.
Москва1966 ______________ Вроде взрослый дядя, а такую пургу несёшь... Или не взрослый? А может и не дядя?
16:09
Москва1966
Жорик Вартанов, да!!!! Голубые гондольеры - как романтично звучит.
16:04
корс
марк де фоссен ... По Миранчукам согласен,еще может быть соглашусь с Глушаковым и Смоловым.Но вот хотелось бы все таки узнать,почему выбор пал на этих названных в игре с саудитами и египтянами? ===== Все таки хочется видеть упор на атаку, а по созиданию кто еще способен ускорить игру? Кузяев? Ерохин? Или Черышев?
16:01
Жорик Вартанов
Москва1966 Миллеровцы, Г.Т.Р.-овцы (от города трех революций), второстоличники, путинбургцы, санкт-ленинградцы, северные венецианцы, перербуржские гондольеры.... во, Голубые гондольеры!
15:59
Москва1966
Почему нет в составе Дзюбы?! Народ негодует.
15:58
Thomas_Boy_
Серж уже негодует или пока не успел?
15:56
Москва1966
Жорик Вартанов вот че подумал, у всех были норм прозвища и обидные, Спартак народные, мясо, - свиньи, ЦСКА армейцы - кони, Динамо менты - менты, а у Зенита кроме обидных ничего нет, бомжи, немытые, политпроект и т.д.) может придумаем нормальное прозвище, Сыны Газпрома, Миллионеры из трущоб, Голубые, Голубые Львы, давайте предложения, только не обидные_________________________________Миллеровцы, Г.Т.Р.-овцы (от города трех революций), второстоличники, путинбургцы, санкт-ленинградцы, северные венецианцы, перербуржские гондольеры....
15:56
pat_123
А что же Гилерму забыли???Он и Миранчуки в сбродной-вот будет то потеха!!!
15:48
марк де фоссен
корс-а чем эти футболисты от тех отличаются? По Миранчукам согласен,еще может быть соглашусь с Глушаковым и Смоловым.Но вот хотелось бы все таки узнать,почему выбор пал на этих названных в игре с саудитами и египтянами?
15:47
Жорик Вартанов
вот че подумал, у всех были норм прозвища и обидные, Спартак народные, мясо, - свиньи, ЦСКА армейцы - кони, Динамо менты - менты, а у Зенита кроме обидных ничего нет, бомжи, немытые, политпроект и т.д.) может придумаем нормальное прозвище, Сыны Газпрома, Миллионеры из трущоб, Голубые, Голубые Львы, давайте предложения, только не обидные
15:43
корс
марк де фоссен .... можно поинтересоваться какие такие другие игроки нужны с Египтом и С.Аравией? ==== Да хотя бы в пз поставить Дзагоева, Маранчука (Головина) и Глушака, в нападении Смолов, Кокорин, Миранчук.
15:42
марк де фоссен
корс-Да и против САравии с Египтом нужны др игроки.------------------------можно поинтересоваться какие такие другие игроки нужны с Египтом и С.Аравией?
15:37
Жорик Вартанов
sergant89 Березуцкие слишком стары для Сборной. Зато Гранат, Жирков, Кудряшов, Комбаров, Игнатьев, Самедов, Габулов которым всем за 30 - это самая настоящая молодежь! Особенно Жирков с Самедовым, которые ровесники Берез. Черчесов куда команду готовит на ЧМ или на турнир ветеранов?_________________ Березуцким по 35, Самедову 32, Жиркову 34
15:35
корс
Жорик Вартанов .... норм состав, и никому не обидно, 2 спартаковца, 2 коня ( 2 цсковца не звучит) 2 бомжа (2 зенитовца не звучит) 2 лохомота, 2 Бердыевца и 1 краснодарец ===== Ну почему же не звучит? Уж тогда поставить вместо двух спартаковцев - две свиньи и состав заиграет новыми красками )))))
15:33
sergant89
Березуцкие слишком стары для Сборной. Зато Гранат, Жирков, Кудряшов, Комбаров, Игнатьев, Самедов, Габулов которым всем за 30 - это самая настоящая молодежь! Особенно Жирков с Самедовым, которые ровесники Берез. Черчесов куда команду готовит на ЧМ или на турнир ветеранов?
15:32
Жорик Вартанов
Nur1974 Акинфеев - Игнатьев, Гранат, Кудряшов - Самедов, Зобнин, Кузяев, Головин - А.Миранчук - Кокорин, Смолов.______________ норм состав, и никому не обидно, 2 спартаковца, 2 коня ( 2 цсковца не звучит) 2 бомжа (2 зенитовца не звучит) 2 лохомота, 2 Бердыевца и 1 краснодарец
15:30
корс
Dymanomashina ... я так понимаю, состав был определен после испанцев, полгода для наигрывания вполне достаточно. Но тут пришли обстоятельства. ВОт и посмотрим, как Черчесов выпутается. ===== Возможно... Я тоже не понимаю стенания по Денисову, его вместо Васина не поставишь. Да и против САравии с Египтом нужны др игроки.
15:30
ABC13
Гаттузо Крут!!!!!!#! Jean4 ////А знаешь для чего 4 вратаря? Чтобы они могли в парах работать! Так как у них особые упражнения и их удобнее делать в паре. Тут ничего такого особенного нет. /// А Черчес на что? Мог бы и размяться, а то забурел совсем. И так Габулов уже как играющий тренер ...
15:29
ABC13
корс во-во, мысли сходятся, срочно Черчесову петицию ... или он уже все знает?
15:26
Nur1974
Акинфеев - Игнатьев, Гранат, Кудряшов - Самедов, Зобнин, Кузяев, Головин - А.Миранчук - Кокорин, Смолов.
15:24
Гаттузо Крут!!!!!!#!
\\\\
15:24
shpasic
мне вот кажется, что можно было бы следующий "ромб" в центра построить: Денисов, Зобнин, Кузяев, Дзагоев. но Денисова никем не заменить.
15:24
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Jean4 ////А знаешь для чего 4 вратаря? Чтобы они могли в парах работать! Так как у них особые упражнения и их удобнее делать в паре. Тут ничего такого особенного нет.
15:24
ABC13
Jean4 Вратарей можно было и побольше пригласить , боюсь 4 штук может не хватить, все ворота перекрыть ими не удастся.//// Да, 4 вратаря - это какой-то хитрый замысел (задумчиво) ... если Игореша первый по-любому, может остальных как ЦЗ наигрывать? на всякий случай. Полевые в ворота встают, а у нас ноу-хау будет - вратари-гонялы
15:24