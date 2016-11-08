Директор "Коломны": "Это уровень мастерства игроков, а не сдача матча"

Директор "Коломны" Александр Куранов заявил, что клуб разберет игру 16-го тура первенства ПФЛ в группе "Запад" против "Соляриса" (0:6), в которой наставник команды Александр Бодров обвинил своих подопечных в сдаче матча. Сам Бодров отметил, что у него нет серьезных доказательств, а его мнение основано на догадках.

– Думаю, тренер сразу после игры сказал такие вещи на эмоциях, конкретных же фактов в сдаче игры ни у кого нет, – сказал Куранов. – В любом случае, до пятницы мы всей командой обязательно соберемся, сядем у телевизора и разберем наиболее спорные моменты, примем какое-то решение.

Мое мнение? Думаю, это, скорее, уровень мастерства наших игроков, а не сдача матч. Футболист, получивший красную карточку, не в первый раз удаляется. Когда мы остались в меньшинстве у остальных игроков опустились руки, наступил психологический спад, отсюда и счет на табло.

Как я уже сказал, мы сядем и до конца недели разберемся в сложившейся ситуации. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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