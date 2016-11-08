Владимир Маминов: "Игроки "Коломны" сдали матч? Пусть сами разбираются"

Главный тренер "Соляриса" Владимир Маминов после победы над "Коломной" (6:0) в матче 16-го тура первенства ПФЛ в группе "Запад" отказался комментировать обвинения наставника соперников Александра Бодрова, заявившего, что его игроки сдали матч.

- Не могу говорить за соперника, они сами будут разбираться в этой ситуации, - сказал Маминов на пресс-конференции. - Хорошая игра, хорошая победа. Ребята молодцы. Хотелось порадовать болельщиков, которые нас поддерживали. Хорошая игра, хороший матч.

- Четыре месяца вы главный тренер "Соляриса". Как оцените свои успехи?

- Думаю, это не мы должны оценивать, а журналисты. Есть план, определенные задачи. Думаю, наш тренерский штаб их выполняет. Есть продвижение, есть, с чем сравнивать. Взять хотя бы первую игру с "Коломной" и сейчас. Есть большая разница.

- Да и коэффициенты в букмекерских конторах теперь разные...

- Не интересуюсь.