Тренер "Коломны": "Доказать сдачу игры я не могу, но все вижу…"

Главный тренер "Коломны" Александр Бодров, ранее заявивший о том, что его подопечные сдали матч 16-го тура группы "Запад" первенства ПФЛ против "Соляриса" (0:6), в интервью корреспонденту "СЭ" подчеркнул, что не делал громких заявлений. Специалист отметил, что у него нет серьезных доказательств, а его мнение основано на догадках.

– Вчера на пресс-конференции громких заявлений не делал, – начал Бодров. – У меня нет фактов, что футболисты сдали матч. Есть только догадки и серьезные вопросы к своим игрокам. Я не первый день в футболе и все понимаю. Это не первый матч, когда происходят такие непонятные вещи, поэтому я и назвал вчера все происходящее цирком и ушел с тренерской скамейки еще в перерыве. Почему, допустим, игрок, уже имеющий желтую карточку, на ровном месте зарабатывает удаление в центре поля? Это не случается просто так. Опять же, повторюсь, не делаю громких заявлений о том, что это была сдача. Как это можно доказать? Только когда видите, что люди отдают и принимают до или после матча. Я же вижу, что происходит на футбольном поле. Вчера ни с кем из своих подопечных не разговаривал. Но, поверьте, мы соберемся и разберемся. Думаю, что это произойдет в конце недели.

Невозможно победить коррупцию, но ее можно хоть немного уменьшить. Я переговорил с директором клуба, у нас есть понимание, что делать дальше. В любом хозяйстве необходимо наводить порядок. Допускаю, что от отдельных игроков мы будем избавляться. Я был директором клуба "Подолье" и там все выстраивалось по правильному.

Как я уже сказал, не собираюсь ничего доказывать, что это был договорной матч. Я тренер, а не следователь. Но такого в моей команде быть не должно. Может быть, у меня не такая великая репутация как у тренеров премьер-лиги, но я ей дорожу и в эти игры не играю. Так что соберемся и сделаем реальные выводы. Я готов предоставить видеоматериалы, на которых можно увидеть, как футболисты совершают странные действия на поле. Кстати, с одним игроком мы уже расстались. Это было в матче со Смоленском. Тогда при счете 1:0 в нашу пользу он со всей силы ударил соперника по ногам в нашей штрафной. Оснований для таких действий у него, конечно же, не было. В итоге он после разговора сам написал заявление об уходе. За себя я не боюсь. Уволят, значит уволят. Мне просто страшно за тех людей, которые занимаются такими вещами. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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