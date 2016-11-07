Тренер "Коломны" обвиняет игроков в игре на тотализаторе

Главный тренер "Коломны" Александр Бодров заявил, что его команда сдала матч 16-го тура группы "Запад" первенства ПФЛ против "Соляриса" (0:6). Специалист предположил, что некоторые из его подопечных играли на ставках, но подчеркнул, что никак не может это доказать.

Заявление это тренер сделал на официальной пресс-конференции, попросив, однако, репортеров не писал о происшедшем.

– Комментарий мой, – говорит Бодров, – такой, что давно я не был в цирке. Не хотел бы пользоваться словом "сдача", но игроки, которые играют, делают детские ошибки… Это удаление. Скажите мне, пожалуйста, игрок, который имеет желтую карточку... Понимаю, если бы фол последней надежды, но в центре поля, сзади по ногам… Как можно расценить? Говорю, что это специально.

– Следующий момент, когда забивался гол, – продолжил Бодров, – верховая передача идет на левого защитника, он вступает в борьбу. Центральный левый защитник, а мы играем в пять защитников, просто убегает из своей зоны в левую сторону. Мяч падает в эту зону, идет проникающая передача… Остался бы игрок, левый центральный, мяч пришел бы к нему.

– Это неумение или вы на договорняк намекаете?

– Это не договорняк. Сказал о тех моментах, которые для меня непонятны. Но вопрос в том, что я этих игроков до этого видел и их возможности знаю. Когда команда расступается… Это делается умышленно.

– Зачем это делается?

– Между нами? Могу сказать – играются в букмекерских конторах.

– Видел коэффициенты, на вас невозможно было ничего выиграть. С форой "минус 5,5" за коэффициент 2,75.

– Ставится и все это так делается. Но только я прошу без всяких этих… Это не только с нашей командой. Вот в центральной зоне этого не было. В этой зоне я сначала слышал об этом, сейчас я стал верить. Но это нужно доказать. А доказать не сможем. Я как тренер могу задать вопрос футболистам. Говорю это необоснованно, не могу подтвердить, и чтобы это в прессу не ушло. Это надо будет разбираться, извините, что такой комментарий даю, но после первого тайма я ушел в раздевалку.

– То есть поняли, что что-то нечисто?

– Может быть, неправильно что-то говорю, но я со своей репутацией. Не хочу никого обвинять, но поступки футболистов заставляют думать, что это клоунада. И делают это молодые 95-го года. Что, нет в команде серьезного футболиста, который бы мог их встряхнуть?

– Выводы будете делать?

– Где-то предъявим, послушаем, что скажут футболисты. Футболиста определяют его поступки. Решать руководству – нужна или нет нам команда? Нужен им главный тренер, такой, как я или другой, который по-другому будет себя вести? (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Во вторник читайте видеорепортаж Алексея ШЕВЧЕНКО с этого скандального матча