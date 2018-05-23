Юрий Красножан: "Есть звонки. Один достаточно интересный"

Главный тренер "Химок" Юрий Красножан отметил, что не готов пока говорить о предложениях от других клубов. По его словам, у него действующий контракт с "Химками". Ранее появилась информация, что Красножан может возглавить тульский "Арсенал".

​– Есть звонки. Один достаточно интересный. Будет ли интересно вам работать в таком-то клубе, или что вы скажете, внесем вас в список кандидатов? Это не конкретный разговор, – сказал Красножан в эфире передачи "Foot'больные люди". – Есть же конкретный разговоры, когда говорят о том, что представители конкретного клуба хотят поговорить. Тогда встречаешься или разговариваешь по телефону. Нужно уважительно относиться к контрактам. Сегодня у меня контракт до 30-го числа с "Химками".

Но есть много вопросов как у меня к "Химкам", так и у клуба ко мне. Были истории, когда никто ничего не объясняет, а сообщается что-то через социальный сети и СМИ. Это тема начинает крутиться, что приводит к какому-то решению. На данный момент у нас не было встречи с руководителями "Химок", поэтому что-то обсуждать не имеет смысла.