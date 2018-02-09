Юрий Красножан: "Долго над предложением "Химок" не думал"

Новый главный тренер "Химок" Юрий Красножан рассказал, что долго не думал над предложением подмосковной команды. По его словам, перед клубом в текущем сезоне стоит задача остаться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

В пятницу 54-летний специалист возглавил "Химки". На этом посту он сменил Александра Ирхина.

- Когда есть свободное время, ты начинаешь задумываться, в каком регионе хочешь работать. И когда мне позвонили из “Химок”, я долго не думал, так как анализ провел раньше. В Подмосковье есть экономический и человеческий потенциал, хорошая инфраструктура. Теперь надо наполнить жизнью футбол.

- Следили за "Химками" раньше?

- Только в информационном плане.

- Широков тоже будет работать в "Химках"?

- Я пока не вникал в кадровые вопросы. Но будет здорово, если так.

- Вы уже выводили команду из ФНЛ в премьер-лигу. Значительно отличается тренерский подход в клубах первого и высшего дивизионов?

- В первую очередь, в премьер-лиге другой класс исполнителей. Организация поставлена по-другому. В “Химках”, конечно, такого вопроса не стоит, но в других командах разница очевидна. На сегодняшний день стоит задача сохранение команды в ФНЛ. Не менее самой команды меня прельщает сам проект развития футбола в регионе. (Павел ГУРЕВИЧ)

Красножан возглавил "Химки"