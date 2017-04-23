Юрий Калитвинцев: "Динамо" в ФНЛ несет ответственность как команда премьер-лиги"

Главный тренер "Динамо" Юрий Калитвинцев после матча 33-го тура ФНЛ против "Мордовии" (2:1) отметил, что перед командой стоит задача занять первое место. Напомним, бело-голубые уже обеспечили для себя путевку в премьер-лигу.

- Вершина айсберга - это игра, - приводит ТАСС слова Калитвинцева. - Мы выходим с теми задачами, которые перед нами стоят. Мотивация простая - мы играем в мини-турнир с "Тосно" за первое место. А то, что мы вышли в РФПЛ, мотивирует нас еще больше. Мы играем в этом турнире как представители премьер-лиги, и мы уже должны нести ответственность как команда РФПЛ.

По началу, что касается эмоциональной оценки, то игра получилась нервная, еле-еле выиграли. Если убрать эмоции, то игра проходила под нашим контролем. Да, пропустили гол, который добавил нервотрепки. Во втором тайме прибавили, вышли и забили, поэтому стало поспокойней. Была вера, что доведем игру до победного конца. Игра прошла под нашим контролем, несмотря на навал "Мордовии" в концовке встречи.