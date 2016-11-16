Восемь игроков "Спартака-2" вызваны в сборную ФНЛ

Главный тренер сборной Футбольной национальной лиги Евгений Бушманов назвал футболистов, которые примут участие в товарищеском матче с молодежной сборной Кипра. Игра состоится в Лимассоле 29 ноября. В список вошли 19 футболистов из восьми клубов ФНЛ. Отметим, что из "Спартака-2" в команду вызваны восемь игроков.

Состав сборной ФНЛ:

Вратари: Денис Вамбольт ("Балтика", Калининград), Александр Максименко ("Спартак-2", Москва)

Защитники: Александр Лихачев ("Спартак-2"), Константин Плиев ("Волгарь", Астрахань), Алексей Грицаенко ("Луч– Энергия", Владивосток), Шамсиддин Шанбиев ("Спартак-2"), Павел Шакуро ("Тюмень")

Полузащитники: Данил Полубояринов ("Спартак-2"), Данила Ящук ("Зенит-2", Санкт-Петербург), Кирилл Родионов ("Балтика"), Зелимхан Бакаев ("Спартак-2"), Алексей Исаев ("Зенит-2"), Александр Трошечкин ("Факел"), Аяз Гулиев ("Спартак-2"), Денис Якуба ("Кубань", Краснодар).

Нападающие: Денис Давыдов ("Спартак-2"), Андреа Чуканов ("Тюмень"), Георгий Мелкадзе ("Спартак-2"), Максим Майрович ("Кубань").

По договоренности с киприотами в матче примут участие футболисты не старше 1996 года рождения, за исключением пяти человек, которые могут быть 1995 года рождения.