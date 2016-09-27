09:56 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Владислав Радимов: "Если Луческу покритиковал Гасилина - значит, заслуженно"

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Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов после игры 14-го тура ФНЛ против "СКА-Хабаровска" (1:1) рассказал, что передумал выпускать на поле по ходу встречи полузащитника Илью Камышева, потому что тот очень долго переодевался. Также специалист высказал мнение, что его подопечные не провалили начало второго тайма.

– Первый тайм получился очень хороший, во втором соперник добавил, – цитирует пресс-служба ФНЛ Радимова. – Гол в наши ворота обескуражил, но в конце матча пришли в себя и чаще атаковали. Я считаю, что обе команды достойные, поэтому результат закономерен. Мне понравился первый тайм в плане баланса между линиями: все было четко, строго, и мяч очень хорошо двигался.

– Почему с первых минут не играл сегодня Алексей Гасилин?

– Он в последнее время много летал с основной командой: Израиль, Тамбов. Да и Долгов своей работой на тренировках заслужил этот шанс. Вообще, считаю, что Паша пропустил весь прошлый год, потому что практически не играл, сейчас он начал выходить на поле – надо возвращать парня к жизни. Он заслужил это своей работой на тренировках.

– Почему все-таки провалили начало второго тайма?

– Я бы не сказал, что мы его провалили. Если отталкиваться от результата, то да, это гол со штрафного, который мы сами себе привезли. При этом мы так же строго играли.

Мирча Луческу критиковал Алексея Гасилина после матча с "Тамбовом". Он не расстроен?

– Футбол создан из похвалы и критики. Если Луческу его покритиковал - значит, это было заслуженно. Тем более он привез необязательный пенальти в свои ворота. Но на ошибках учатся.

– В концовке матча вы хотели выпустить Камышева, но не сделали этого. Он очень долго переодевался?

– Да, у нас есть порядок – футболист должен быть готов переодеваться быстро. Для него это будет своеобразным уроком. Он должен понимать, что нужно быть максимально готовым быстро войти в игру.

Николай Писарев вызвал в сборную Евсеева, Зуева, Карпова и Гасилина. Вы бы добавили кого-то еще в этот список или эти четверо действительно лучшие?

– Все футболисты, которые находятся в моей команде, для меня лучшие.

Дополнительная информация

http://1fnl.ru/champioship/results/484/485/520/3139/#tab=game-press

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КОММЕНТАРИИ (1)
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The Godfather

все по делу! Владислав, как тренер, растет на глазах. Главное не нужно останавливаться на достигнутом, впереди еще не паханное поле.

10:33

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