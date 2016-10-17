Ущерб от погрома в Воронеже оценен в полмиллиона рублей

Руководство стадиона в Воронеже оценило ущерб от стычки фанатов "Факела" и "Динамо" во время матча ФНЛ (2:1) примерно в полмиллиона рублей. Во втором тайме между болельщиками вспыхнула массовая драка с применением вырванных кресел. Игра была остановлена на 10 минут, а успокоить трибуны удалось только благодаря вмешательству ОМОНа.

- Во время матча на Центральном стадионе профсоюзов футбольные фанаты разбили 683 кресла, они ремонту не подлежат, - цитирует ТАСС директора директор воронежского областного спортивного клуба профсоюзов Валерия Каташова. - Замена одного кресла обойдется в 520 рублей. Кроме того, много поломано по мелочи. Стадиону нанесен ущерб на сумму более 400 тысяч рублей.

Некоторые болельщики прыгали с трехметровой высоты на стеклопластиковое ограждение над входом на южной трибуне стадиона. Один прыгун застрял в нем по пояс, парня пришлось оттуда вытаскивать. Но такое происходит регулярно: менее года назад на матче "Факела" с тульским "Арсеналом" фанаты разбили более 200 кресел, ущерб стадиону тогда составил под 200 тысяч рублей.

На клубе еще висит долг за ущерб на матче с тульским "Арсеналом", мы те 200 кресел восстановили к кубковой игре с грозненским "Тереком", посчитав, что престиж города важнее наших трений по долгам. Но если "Факел" не компенсирует ущерб от матча с "Динамо", не исключено, что мы не восстановим разбитые кресла к ближайшей игре 30 октября с "Зенитом-2".