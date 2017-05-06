"Тосно" начнет сезон на "Петровском", если не успеет реконструировать арену в Новгороде

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко подчеркнул, что клуб проведет несколько матчей на стадионе "Петровский" в начале следующего сезона премьер-лиги, если не успеет закончить реконструкцию арены в Великом Новгороде. Отметим, что команда, основанная в 2013 году, впервые в своей истории выступит в высшем дивизионе страны.

– Наша команда потянет (выступление в РФПЛ) по всем параметрам, надо будет только демонстрировать свою игру, а время все покажет, – цитирует ТАСС Матюшенко. – На данный момент решается вопрос о привлечении дополнительных спонсоров. Что касается стадионов, то мы заключаем договор с Новгородом, а запасной ареной будет "Петровский". Надеюсь, что в Новгороде успеют все достроить, подрядчики, в принципе, подписаны, уже готовятся две трибуны, поэтому понимание есть, мы планируем успеть.

Если не успеем (реконструировать стадион "Электрон"), то проведем несколько игр на "Петровском". С ним есть договоренность о подписании договора после Кубка конфедераций. То, что клуб из Ленинградской области играет в Новгороде, – не наша беда. Мы не виноваты, что в Ленинградской области нет достойного стадиона. Мы не получаем ни копейки из бюджета, это частный клуб, и стадион – это дорогое удовольствие для нас.