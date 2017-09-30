"Томь" сыграла вничью с "Енисеем", прервав серию из трех поражений

"Томь" на своем поле сыграла вничью с "Енисеем" в матяе 16-го тура первенства ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:1. Хозяева прервали серию из трех поражений подряд. Гости, в свою очередь, потеряли очки впервые с 6 сентября (три победы кряду).

"Енисей", который возглавляет Дмитрий Аленичев, продолжает возглавлять турнирную таблицу (38 очков). У располагающихся на второй строчке "Крыльев Советов" 37 баллов.

Первенство России

ФНЛ

16-й тур

"Томь" (Томск) - "Енисей" (Красноярск) - 1:1 (0:1)

Голы: Исаев, 35 (0:1). Соболев, 69 (1:1).

"Томь": Шафинский, А.Г.Иванов, Гирдвайнис, Пульич, Микуцкис, Померко, Гвинейский (Макурин, 57), Войдель, Деобальд, Сасин (Соболев, 57), Саная.

"Енисей": Филиппов, Чичерин, Васильев, Гарбуз (Кичин, 11), Исаев (Кутьин, 72), Сердеров, Семакин, Е.Иванов, Камеш, Фатуллаев, Козлов (Мильдзихов, 79).

Предупреждение: Кичин, 90+1.

Судья: Чистяков (Азов).

30 сентября. Томск. Стадион "Труд".