"Томь" одержала третью победу кряду, выиграв у "Химок"

"Томь" на своем поле переиграла "Химки" в матче 6-го тура первенства ФНЛ. Эта победа стала для томской команды третьей в сезоне и третьей подряд.

На данный момент "Томь" занимает 5-е место в турнирной таблице, а "Химки" - 7-е.

Чемпионат России

ФНЛ

6-й тур

"Томь" (Томск) - "Химки" (Химки) - 2:1 (2:0)

Голы: Соболев, 9 (1:0). Саная, 21 (2:0). Талалай, 47 (2:1).

"Томь": Мелихов, Пульич, Микуцкис, Гирдвайнис, Иванов, Деобальд, Макурин (Кудряшов, 87), Войдель, Сасин (Герасимов, 60), Саная, Соболев (Большунов, 88).

"Химки": Байчора, Шумских, Лисинков, Лапин, Малания, Талалай, Кокоев (Пичугин, 80), Мостовой (Алиев, 87), Петрусев (Беликов, 70), Батов, Дворников (Титов, 63).

Предупреждения: Сасин, 19. Макурин, 66. Шумских, 70. Саная, 72. Гирдвайнис, 82.

Судья: Апонасенко (Москва).

5 августа. Томск. Стадион "Труд".