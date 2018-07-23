Тихоновецкий завоевал трофей с молодежкой "Луча"

Молодежная команда "Луча" стала обладателем Кубка Владивостока. В финальном матче команда победила "Эру" со счетом 4:2. По ходу встречи команда уступала 0:2, но сперва отыграла один мяч, а затем на четвертой добавленной минуте сравняла счет. В дополнительное время "Луч" забил еще дважды.
Молодежку клуба ФНЛ с этоого сезона возглавляет бывший форвард "Луча", ЦСКА и ряда других клубов Александр Тихоновецкий.
В свою очередь известный в прошлом футболист "Луча-Энергии", а ныне - главный тренер молодёжного состава "Луча" Александр Тихоновецкий завоевал свой первый трофей в тренерской карьере в возрасте 39-ти лет.– ФК "Луч" (Владивосток) (@_fc_luch_) 23 июля 2018 г.
Дальше - больше! Спасибо за профессионализм, Александр Викторович! pic.twitter.com/2FhZ7UncFb