Тихоновецкий завоевал трофей с молодежкой "Луча"

Молодежная команда "Луча" стала обладателем Кубка Владивостока. В финальном матче команда победила "Эру" со счетом 4:2. По ходу встречи команда уступала 0:2, но сперва отыграла один мяч, а затем на четвертой добавленной минуте сравняла счет. В дополнительное время "Луч" забил еще дважды.

Молодежку клуба ФНЛ с этоого сезона возглавляет бывший форвард "Луча", ЦСКА и ряда других клубов Александр Тихоновецкий.