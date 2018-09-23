"Тамбов" потерял очки в матче с "Сочи" и упустил шанс выйти в лидеры таблицы

"Сочи" и "Тамбов" сыграли вничью в матче 13-го тура Олимп-ФНЛ. Тамбовский клуб с 28 очками занимает второе место в таблице, отставая на 1 очко от лидирующей "Томи".

В другой встрече "Мордовия" на выезде одолела "Шинник" и обогнала его в таблице, выйдя на 8-е место.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

13-й тур

"Шинник" (Ярославль) - "Мордовия" (Саранск) - 1:2 (0:1)

Голы: Русл.Мухаметшин, 17 - с пенальти (0:1). Самодин, 75 (1:1). Обухов, 84 (1:2).

Нереализованный пенальти: Низамутдинов, 3 (вратарь)

"Шинник": Яшин, Магадиев, Первушин, Цховребов, Самошников, Самойлов (Шайморданов, 46), Нарылков (Алейников, 60), Кожемякин (Никулин, 43), Низамутдинов (Самодин, 46), Гелоян, Булия.

"Мордовия": Кобзев, Сухарев, Климов, Ятченко, Лебедев, Дворецков (Руст.Мухаметшин, 82), Орлов (Петров, 46), Адаев (Киреев, 70), Поярков, Маркин (Обухов, 61), Русл.Мухаметшин.

Предупреждения: Булия, 17. Орлов, 22. Самошников, 29. Лебедев, 36. Русл.Мухаметшин, 42. Никулин, 53. Адаев, 67. Гелоян, 82.

Удаление: Лебедев, 87.

Судья: Васильев (Ижевск).

23 сентября. Ярославль. Стадион "Шинник".

"Сочи" - "Тамбов" - 0:0

"Сочи": Заболотный, Юрганов (Калугин, 61), Макеев (Мустафин, 83), Заика, Миладинович, Бурмистров, Померко (Лагатор, 69), Соловьев, Горбунов (Саная, 62), Песегов, Барсов.

"Тамбов": Вавилин, Горбатюк, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Шевчук (Муйива, 62), Чернышов (Чистяков, 90+1), Кашчелан, Кленкин (Килин, 68), Чуперка, Аппаев (Себаи, 57).

Предупреждения: Бурмистров, 7. Померко, 46. Шляков, 81.

Судья: Кукуляк (Калуга).

23 сентября. Сочи. Стадион "Фишт".