"Тамбов" обыграл "СКА-Хабаровск" и вышел в лидеры Олимп-ФНЛ

"Тамбов" обыграл "СКА-Хабаровск" в матче 24-го тура Олимп-ФНЛ. Это позволило команде Тимура Шипшева выйти в лидеры турнирной таблицы первенства. Предыдущий лидер "Томь" ранее уступила "Нижнему Новгороду".

В другой встрече "Сочи" разгромил "Балтику" и поднялся на шестую строчку таблицы. "Балтика" идет в зоне вылета 16-й.

Эти игры стали последними в Олимп-ФНЛ в осенней части сезона. Следующие матчи состоятся уже 3 марта.

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Олимп - ФНЛ

24-й тур

"Тамбов" - "СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - 3:2 (3:1)

Голы: Мамтов, 4 (1:0). Мамтов, 15 (2:0). Муйива, 31 (3:0). Кабутов, 44 (3:1). Кабутов, 47 (3:2).

"Тамбов": Вавилин, Чистяков, Горбатюк, Рыбин, Шляков, Кашчелан, Муйива (Килин, 65), Чуперка, Кленкин (Овсиенко, 86), Мамтов (Себаи, 22), Аппаев (Шевчук, 79).

"СКА-Хабаровск": Опарин, Труфанов, Хомуха, Ненахов, Дедечко, Черевко (Базелюк, 89), Кабутов, Карасев, Казанков, Никифоров (Радченко, 84), Секульски (Кабаев, 74).

Предупреждения: Кабутов, 22. Секульски, 28. Труфанов, 37. Чуперка, 52. Чистяков, 90+1.

Судья: Кукуляк (Калуга).

24 ноября. Тамбов. Стадион СТЦ "Тамбов".

"Сочи" - "Балтика" (Калининград) - 4:1 (1:1)

Голы: Барсов, 22 - с пенальти (1:0). Магаль, 37 - с пенальти (1:1). Саламатов, 79 (2:1). Саламатов, 85 (3:1). Лагатор, 90+3 (4:1).

"Сочи": Заболотный, Калугин, Миладинович, Почивалин, Бычков, Косянчук (Саламатов, 68), Песегов (Лагатор, 78), Померко, Соловьев (Обольский, 61), Барсов, Саная (Юрганов, 40).

"Балтика": Помазан, Крючков, Таказов, Каленкович, Плиев, Магаль, Дзаламидзе (Плопа, 64), Григорьев, Дмитриев, Шешуков, Погребняк (Радунович, 63).

Предупреждения: Крючков, 19. Григорьев, 48. Таказов, 76. Помазан, 80. Каленкович, 87.

Удаления: Крючков, 21. Миладинович, 36. Григорьев, 51.

Судья: Васильев (Ижевск).

24 ноября. Сочи. Стадион "Фишт".