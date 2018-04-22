"Тамбов" обыграл "Шинник" и поднялся на четвертую строчку ФНЛ

"Тамбов" обыграл "Шинник" в матче 34-го тура ФНЛ со счетом 3:1. Первыми забили гости, на 35-й минуте нападающий Эдуард Булия отправил мяч в ворота.

Таким образом, "Тамбов" поднялся на четвертую позицию в турнирной таблице ФНЛ, набрав 60 очков. "Шинник" остается на восьмой строчке, имея в активе 48 очков. Лидер – "Енисей" (74).

ФНЛ

34-й тур

"Тамбов" (Тамбов) – "Шинник" (Ярославль) – 3:1 (1:1)

Голы: Булия, 35 (0:1). Игнатович, 39 (1:1). Игнатович, 59 (2:1). Чернышов, 66 (3:1).

"Тамбов" (Тамбов): Вавилин, Горбатюк, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Шевчук (Быстров, 67. Трусевич, 78), Игнатович, Мурнин, Килин (Чернышов, 55), Кашчелан, Бирюков (Сергеев, 69).

"Шинник" (Ярославль): Яшин, Чистяков (Евсеев, 46), Жестоков, Ятченко, Самойлов, Нарылков, Щадин, Камилов (Дроздов, 70), Земсков (Кагермазов, 84), Низамутдинов (Безлихотнов, 59), Булия.

Предупреждения: Горбатюк, 27. Низамутдинов, 33. Бирюков, 38. Нарылков, 71. Евсеев, 85.

Удаление: Нарылков (Шинник), 90+1.

Судья: Чернов (Москва).

22 апреля. Тамбов. Стадион "СТЦ Тамбов".

Турнирная таблица ФНЛ