"Тамбов" и "Томь" сыграли свои матчи вничью. Команды делят первое место в Олимп-Первенстве ФНЛ

Завершились несколько матчей 17-го тура Олимп-Первенства ФНЛ.

Матчи "Факел" - "Тамбов" и "Авангард" - "Томь" завершились с одинаковым счетом 0:0. "Тамбов" и "Томь" делят лидерство в турнирной таблице с одинаковым показателем - 35 очков. По дополнительным показателям впереди "Тамбов".

Олимп-Первенство ФНЛ

17-й тур

"Авангард" (Курск) - "Томь" (Томск) - 0:0

"Авангард": Чагров, Никитин, Багаев, Дашаев, Гоцук, Земсков (Минаев, 70), Коробов, Стеклов, Акбашев, Альшин (Синяев, 78), Федчук (Батютин, 58).

"Томь": Шафинский, Тен (Мануйлов, 90+3), Лисинков, Клещенко, Тихий, Тлупов (Кузьмичев, 61), Кухарчук (Шумских, 87), Ставпец, Шалаев (Гвинейский, 72), Фомин, Калинский.

Предупреждение: Фомин, 68.

Судья: Еськов (Москва).

20 октября. Курск. Стадион "Трудовые резервы".

"Ротор" (Волгоград) - "Мордовия" (Саранск) - 1:1 (0:0)

Голы: Лобкарев, 52 (1:0). Обухов, 68 (1:1).

"Ротор": Лобанцев, Васильев, Карпов, Бугаев, Маляров, Лобкарев, Самсонов, Попов, Коротаев (Абдулавов, 89), Николаев (Янушковский, 72), Муллин (Мязин, 84).

"Мордовия": Кобзев, Климов, Сухарев, Ятченко, Лебедев, Дворецков, Адаев (Соболев, 64), Руст.Мухаметшин (Багаев, 86), Петров, Обухов (Маркин, 78), Русл.Мухаметшин.

Предупреждения: Адаев, 15. Петров, 42. Янушковский, 74. Коротаев, 87. Руст.Мухаметшин, 87. Руст.Мухаметшин, 90+3.

Судья: Турбин (Дмитров).

20 октября. Волгоград. Стадион "Волгоград Арена".

"Факел" (Воронеж) - "Тамбов" - 0:0

"Факел": Кортнев, Осипенко, Божин, Кагермазов (Беликов, 14), Бабенков, Ломакин (Бирюков, 68), Лебеденко, Макарчук, Афанасьев (Митасов, 90+1), Молодцов, Кузьмин.

"Тамбов": Смирнов, Чистяков, Овсиенко, Рыбин, Шляков, Чернышов (Килин, 64), Кленкин (Аппаев, 79), Чуперка, Кашчелан, Шевчук, Себаи (Мамтов, 77).

Предупреждения: Божин, 63. Лебеденко, 77. Кузьмин, 83.

Судья: Панин (Московская область).

20 октября. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".

"Химки" - "Тюмень" - 2:1 (0:0)

Голы: Алиев, 53 (1:0). Леонтьев, 63 (1:1). Петрусев, 66 - с пенальти (2:1).

"Химки": Хомич, Данилкин, Филин, Смирнов, Димидко, Петрусев (Корян, 71), Мостовой, Нетфуллин, Рязанцев, Портнягин (Белоус, 81), Алиев (Моргунов, 76).

"Тюмень": Бучнев, Коваленко, Хайманов, С.Козлов, Леонтьев, Лаук (Баев, 78), Теленков (Парняков, 33), Лешонок, Глухов, Чудин, Малоян (Карпов, 74).

Предупреждение: Коваленко, 66.

Судья: Кукуян (Сочи).

20 октября. Химки. Стадион "Новые Химки".

"Нижний Новгород" - "Армавир" - 1:0 (0:0)

Гол: Палиенко, 50.

"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Абазов, Хрипков (Фомин, 72), Абрамов, Федорив, Игнатович (Чирьяк, 88), Аюпов, Симанов, Палиенко (Скворцов, 74), Делькин (Хайруллов, 82).

"Армавир": Руденок, Соловьев (Соболь, 84), Кутин, Гаджибеков, Поляков (Каюмов, 63), Безлихотнов, Падерин, Гурфов, Клопков (Дышеков, 69), Романенко, Синявский (Мичуренков, 58).

Предупреждения: Хрипков, 19. Гурфов, 34. Абрамов, 38. Романенко, 44. Палиенко, 45. Падерин, 54. Делькин, 58.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

20 октября. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".

Турнирная таблица – здесь.