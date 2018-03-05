"Спартак-2" сыграл вничью с "Факелом"

Матч 26-го тура первенства ФНЛ "Спартак-2" - "Факел" - 0:0.
Красно-белые занимают 11-е место, набрав 32 очка. Воронежцы, в активе которых 22 очка, замыкают турнирную таблицу.
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ФНЛ
26-й тур
"Спартак-2" (Москва) - "Факел" (Воронеж) - 0:0
"Спартак-2": Максименко, Рассказов, Лихачев, Мамин, Пантелеев, Тюнин, Игнатов (Нимели, 71), Бакаев (Ломовицкий, 79), Полубояринов, Сакала, Руденко (Давыдов, 83).
"Факел": Трунин, Семенов, Осипенко, Хайманов, Молодцов, Афанасьев, Кузьмин, Лукьянов, Амбарцумян, Рекиш, Лебеденко.
Предупреждения: Семенов, 60. Амбарцумян, 87.
Судья: Панин (Дмитров).
5 марта. Москва. Стадион "Спартак (4-е поле)". 152 зрителя.