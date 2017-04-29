"СКА-Хабаровск" лишился шансов напрямую выйти в премьер-лигу

"СКА-Хабаровск" сыграл вничью со "Спартаком" из Нальчика в матче 34-го тура первенства России в ФНЛ. Дальневосточный клуб упустил возможность обойти "Спартак-2 и подняться на третье место в таблице. Также армейцы лишились шансов на прямое попадание в премьер-лигу.

Первенство России

ФНЛ

34-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) - "Спартак" (Нальчик) - 0:0

"СКА-Хабаровск": Довбня, Иванов, Киреев (Друзин, 55), Удалый, Калинский (Казанков, 61), Черевко, Димидко, Астафьев (Рылов, 80), Карасев, Никифоров (Кобялко, 75), Корян.

"Спартак": Антипов, Семенов, Кузнецов, Дашаев, Марченко, Крамаренко, Мухаммад (Бажев, 79), Ахриев (Войнов, 82), Дроздов, Богатырев (Мурачев, 89), Ахъядов (Тлупов, 80).

Предупреждение: Войнов, 84.

Судья: Борисов (Самара).