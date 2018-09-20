18:25 | Футбол — Олимп - ФНЛ

“Сибирь" рассматривает кандидатуры Чугайнова и Гордеева

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По информации "СЭ", в шорт-листе специалистов, кандидатуры которых рассматривает "Сибирь" на пост главного тренера команды, есть Игорь Чугайнов и Андрей Гордеев

Несколько дней пост главного тренера "Сибири" покинул Сергей Кирсанов (сейчас команда идет на 17-м месте среди 20 участников Олимп-ФНЛ). 

Последним местом работы Чугайнова был курский "Авангард", где он работал в тренерском штабе, а Гордеев сейчас трудится на посту главного тренера сборной России - возраст юношей 2000-го года рождения. 

Ожидается, что решение по тренеру будет принято по возвращении команды с выезда на Дальний Восток - в очередном туре Олимп-ФНЛ 23-го сентября "Сибирь" играет с "Лучом".

Ранее Игорь Ледяхов стал новым главным тренером "Балтики"

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