“Сибирь" рассматривает кандидатуры Чугайнова и Гордеева

По информации "СЭ", в шорт-листе специалистов, кандидатуры которых рассматривает "Сибирь" на пост главного тренера команды, есть Игорь Чугайнов и Андрей Гордеев.

Несколько дней пост главного тренера "Сибири" покинул Сергей Кирсанов (сейчас команда идет на 17-м месте среди 20 участников Олимп-ФНЛ).

Последним местом работы Чугайнова был курский "Авангард", где он работал в тренерском штабе, а Гордеев сейчас трудится на посту главного тренера сборной России - возраст юношей 2000-го года рождения.

Ожидается, что решение по тренеру будет принято по возвращении команды с выезда на Дальний Восток - в очередном туре Олимп-ФНЛ 23-го сентября "Сибирь" играет с "Лучом".

Ранее Игорь Ледяхов стал новым главным тренером "Балтики".