Передня покинул пост главного тренера "Луча-Энергии"

Главный тренер "Луча-Энергии" Сергей Передня покинул свой пост, сообщает пресс-служба владивостокского клуба. Передняя покинул пост по истечению контракта, он работал с командой с ноября прошлого года. "Луч-Энергия" после 24 матчей занимает 8-е место в таблице первенства ФНЛ.

Спасибо Владивостоку, мне было очень комфортно работать, – подчеркнул Передня. – Здесь я оставил частичку сердца. Спасибо за сезон. И вам, болельщики, спасибо, что не отворачивались от команды в трудную минуту. Ребята не разочаруют. Хотелось бы, чтобы власти края услышали и чтоб им был небезразличен футбол.