Павел Погребняк: "Уровень чемпион-лиги и ФНЛ? Не будем об этом"

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк выразил надежду на то, что сможет помочь своей команде в игре 11-го тура ФНЛ против "Тамбова". Также 32-летний форвард призвал не торопиться с постановкой личных задач на сезон.

– Проблемы со здоровьем сейчас испытываете?

– Все нормально.

– С "Тамбовом" сыграете?

– Надеюсь, что выйду на поле.

– Чемпион-лига, где вы играли в "Рединге", и ФНЛ – небо и земля?

– Да вы сами все прекрасно понимаете. Не будем об этом.

– Вам не обидно, что Ионова арендовал ЦСКА, Денисова пригласил "Локомотив", а вас московские клубы не позвали?

– Нужно смотреть правде в глаза. Моя статистика в прошлом сезоне не впечатляет. Что уж скрывать... Поэтому ни один московский клуб она и не зацепила. Так что вот так...

– "Динамо" – явный фаворит ФНЛ?

– Однозначно.

– Однако в последнем туре уступило на своем поле "Тосно" (0:1).

– "Тосно" – отличная команда, победила "Динамо" в Химках. Но близко их подпускать мы не намерены.

– В конце прошлого сезона вы назвали свою статистику позорной. Какую планку, цель ставите лично перед собой в ФНЛ?

– Какая планка? Дайте хоть гол сначала один забить. А потом уже посмотрим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)