Павел Гусев - о долгах: "Обстановка в "Факеле" напряженная"

Главный тренер "Факела" Павел Гусев отметил, что в команде напряженная обстановка из-за долгов. Он добавил, что у игроков также присутствует раздражение, связанное с организационными моментами.

– Долги большие?

– Это лучше к руководству. А так… Есть долги…, – приводит Sportbox слова Гусева.

– Глядя на "Луч" и "Томь", ваши футболисты на акции протеста не пойдут?

– Скажем так, обстановка накаленная. Раздражение, связанное с организационными моментами, уже присутствует.

– С губернатором Воронежской области когда в последний раз встречались?

– В первый и последний раз – когда команде вручали золотые медали за победу в ПФЛ (в 2015 году. – Прим. "СЭ").

Напомним, что в 21-м туре ФНЛ футболисты "Луча-Энергии" на 15 минут задержали матч с "Химками" (1:1), чтобы обратить внимание общественности на непростое финансовое положение дальневосточного клуба.