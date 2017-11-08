"Олимпиец" обыграл "Химки" и покинул зону вылета

"Олимпиец" обыграл "Химки" в матче 22-го тура ФНЛ - 2:0. Клуб из Нижнего Новгорода покинул предпоследнее место в таблице, поднявшись на 14-ю строчку.

Первенство России

ФНЛ

22-й тур

"Химки" - "Олимпиец" (Нижний Новгород) - 0:2 (0:1)

Голы: Хайруллов, 29 (0:1). Морозов, 56 (0:2).

"Химки": Исупов, Заика, Малания, Шумских, Лисинков, Мостовой, Батов, Яковлев, Талалай (Петрусев, 53), Радченко (Титов, 46), Кузьмичев (Пичугин, 70).

"Олимпиец": Анисимов, Хрипков, Абрамов, Маляров, Филин, Морозов, Хайруллов, Нежелев, Каретник (Ламбарский, 46), Горбунов, Сорочкин (Беляков, 86).

Предупреждения: Каретник, 32. Батов, 68. Малания, 89.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

Химки. Стадион "Новые Химки".