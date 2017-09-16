Олег Власов: "Если получится побеждать, шансы на выход в РФПЛ у "Динамо" СПб будут хорошие"

Полузащитник питерского "Динамо" Олег Власов перед игрой 1/16 финала Кубка России против "Зенита" отметил, что поставил перед собой задачу забить 10 голов, информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Хавбек подчеркнул, что команда хочет и дальше показывать серьезные результаты.

– В ФНЛ вы забили три мяча, два из которых стали победными. Как оцените свою форму на данный момент?

– Как нормальную. Я уже провел девять матчей. В принципе, все хорошо, готовлюсь в рабочем режиме к каждой игре, в том числе и к игре с "Зенитом".



– Личные цели на сезон ставите?

– Да, хочу забить хотя бы десять мячей. А командная задача: идти с "Динамо" вверх по турнирной таблице, бороться за высокие места.



– Насколько реален выход в премьер-лигу?

– Приятно, что мы стартовали столь удачно. Хочется эту планку держать, надеемся и дальше набирать очки. В ФНЛ это далеко не просто – все соперники оказывают серьезное сопротивление. Если получится побеждать, шансы на выход в РФПЛ будут хорошие.

Напомним, что матч "Динамо" СПб – "Зенит" состоится 21 сентября и начнется в 20.00 по московскому времени.