Новый сезон ФНЛ. Расписание первого тура

Сегодня состоялось общее собрание ФНЛ, по итогам которого утвержден состав частников и принят календарь. Публикуем состав участников и расписание первого тура

В первенстве России по футболу среди команд клубов ФНЛ сезона-2018/19 должны принять участие следующие команды: "Авангард" (Курск), "Анжи" (Махачкала), "Армавир" (Армавир), "Балтика" (Калининград), "Динамо СПб" (Санкт-Петербург"), "Зенит-2" (Санкт-Петербург), "Луч-Энергия" (Владивосток), "Мордовия" (Саранск), "Олимпиец" (Нижний Новгород), "Ротор-Волгоград" (Волгоград), "Сибирь" (Новосибирск), "СКА-Хабаровск" (Хабаровск), "Спартак-2" (Москва), "Тамбов" (Тамбов), "Томь" (Томск), "Тюмень" (Тюмень), "Факел" (Воронеж), "Химки" (Химки), "Чертаново" (Москва), "Шинник" (Ярославль).

Также сегодня был одобрен проект календаря предстоящего первенства. В ближайшие дни до окончательного утверждения календаря Российским футбольным союзом у клубов есть возможность договориться об обмене очередности домашних матчей и уведомить об этом лигу для внесения изменений в проект.

Расписание матчей 1-го тура, который пройдет 17 июля, выглядит следующим образом:

"Анжи" - "Сибирь"

"СКА-Хабаровск" - "Армавир"

"Мордовия" - "Олимпиец"

"Тюмень" - "Балтика"

"Тамбов" - "Зенит-2"

"Чертаново" - "Ротор-Волгоград"

"Луч-Энергия" - "Химки"

"Томь" - "Факел"

"Динамо-СПб" - "Спартак-2"

"Авангард" - "Шинник"

До ухода на зимний перерыв команды проведут 24 туров, последний из которых намечен на 24 ноября.

В марте турнир возобновится 3 марта, а заключительный 38-й тур Первенства ФНЛ в принятом проекте намечен на 25 мая.