Максим Майрович: "Кубань" не забивает дома? Ворота будто заколдованы"

Нападающий "Кубани" Максим Майрович посетовал, что его команде не удалось забить быстрый гол в матче 12-го тура первенства ФНЛ с "Соколом" (0:0). Также форвард заявил, что в концовке встречи судья должен был назначить пенальти после фола на нем, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.

– Почему команда так неуверенно действует в завершении атак?

– Не знаю, на тренировках нормально все идет, как и на выездных матчах. Дома не везет, как будто ворота заколдованы.



– Кажется, что игроки "Кубани" очень торопятся в завершении, отчего происходит много лишних действий.

– Да. Возможно, еще психологически сказывается то, что болельщики сильно давят, гонят вперед, потому и нет времени на раскатку. Ты торопишься от этого.

– С какой установкой выходили на игру?

– Была задача забить быстрый гол. Это не получилось. И до самого конца встречи мы не смогли забить.

– Что скажете о судействе?

– Я думаю, что на мне был пенальти незадолго до конца матча. Я протолкнул мяч, побежал к нему, "отрезал" игрока, а затем он сыграл в меня, и я вылетел. На мой взгляд, пенальти был. Но судья сказал, чтобы я вставал.