Лучший бомбардир ФНЛ: "Грех отказываться от предложения "Локомотива"

Полузащитник петербургского "Динамо" Артем Кулишев в интервью "СЭ" признался, что в следующем сезоне хочет играть в премьер-лиге.

24-летний хавбек с 17 голами выиграл снайперскую гонку ФНЛ, а в СМИ появилась информация о том, что Кулишевым интересуется "Локомотив". Полузащитник добавил, что будет рад переходу в московский клуб.

– После завершения турнира я поблагодарил партнеров по команде, – начал Кулишев. – В первую очередь их заслуга в том, что я стал лучшим бомбардиром ФНЛ. Меня уже все поздравили – родные, близки, руководство, агенты… Телефон не то, чтобы разрывается, но все, кто хотел, поздравили.

– Вы останетесь в "Динамо"?

– Думаю, что переход состоится. Куда? Будем решать в ближайшее время вместе с агентами, руководством клуба.

– Вами интересуется "Локомотив". Если поступит предложение, перейдете туда?

– Конечно! Грех отказываться от такого предложения, если оно реально. Но, может быть, еще какие-то варианты появятся. Главное – играть в премьер-лиге. Если "Локомотив" хочет меня видеть в команде, то я за. (Гоша ЧЕРНОВ)​