"Луч" обыграл "Балтику"

"Луч" победил "Балтику" в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ (2:0). Голами отметились защитник Павел Степанец и хавбек Андрей Павленко.

"Луч" набрал 31 очко и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. "Балтика" с 22 баллами располагается на 17-й строчке.

Олимп - ФНЛ

22-й тур

"Балтика" (Калининград) - "Луч" (Владивосток) - 0:2 (0:1)

Голы: Степанец, 17 (0:1). Павленко, 48 - с пенальти (0:2).

"Балтика" (Калининград): Лантратов, Каленкович, Таказов, Плиев, Магаль, Дмитриев, Шешуков, Захаров (Крючков, 46), Касаев, Дядюн, Радунович (Погребняк, 71).

"Луч" (Владивосток): Котляров, Марущак, Царикаев, Суслов, Степанец, Машнев (Кротов, 90+3), Пономаренко, Дзахов, Носов, Павленко (Калугин, 70), Хлебородов (Прокофьев, 78. Патрашко, 88).

Предупреждения: Захаров, 20. Хлебородов, 40. Каленкович, 80.

Судья: Матюнин (Москва).

14 ноября. Калининград. Стадион "Калининград".

Все об Олимп-ФНЛ - здесь