"Луч" обыграл "Балтику"

"Луч" победил "Балтику" в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ (2:0). Голами отметились защитник Павел Степанец и хавбек Андрей Павленко.
"Луч" набрал 31 очко и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. "Балтика" с 22 баллами располагается на 17-й строчке.
Олимп - ФНЛ
22-й тур
"Балтика" (Калининград) - "Луч" (Владивосток) - 0:2 (0:1)
Голы: Степанец, 17 (0:1). Павленко, 48 - с пенальти (0:2).
"Балтика" (Калининград): Лантратов, Каленкович, Таказов, Плиев, Магаль, Дмитриев, Шешуков, Захаров (Крючков, 46), Касаев, Дядюн, Радунович (Погребняк, 71).
"Луч" (Владивосток): Котляров, Марущак, Царикаев, Суслов, Степанец, Машнев (Кротов, 90+3), Пономаренко, Дзахов, Носов, Павленко (Калугин, 70), Хлебородов (Прокофьев, 78. Патрашко, 88).
Предупреждения: Захаров, 20. Хлебородов, 40. Каленкович, 80.
Судья: Матюнин (Москва).
14 ноября. Калининград. Стадион "Калининград".