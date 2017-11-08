"Луч-Энергия" продлил серию без побед до четырех матчей, сыграв вничью с "Волгарем"

В матче 22-го тура первенства ФНЛ "Луч-Энергия" дома сыграл вничью с "Волгарем" - 0:0. Приморцы не могут одержать победу уже в четвертом матче подряд.

Напомним, что в прошлом туре футболисты "Луча-Энергии" на 15 минут задержали матч с "Химками" (1:1), чтобы обратить внимание общественности на непростое финансовое положение дальневосточного клуба.

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22-й тур

"Луч-Энергия" (Владивосток) - "Волгарь" (Астрахань) - 0:0

"Луч-Энергия": Шамов, Тихий, Соблиров, Насадюк, Марущак, Килин (Гордиенко, 63), Пономаренко, Гелоян, Носов (Маляка, 85), Фомин, Бажев (Мязин, 74).

"Волгарь": Терновский, Кирисов, Калинин, Григорьев, Плиев, Акбашев, Сутормин, Кабутов, Газзаев (Шалаев, 76), Бочков, Бабырь.

Предупреждения: Марущак, 13. Калинин, 43. Килин, 55. Шалаев, 81.

Судья: Федотов (Москва).

08 ноября. Владивосток. Стадион "Динамо".

Турнирная таблица ФНЛ