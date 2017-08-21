"Локомотив" поздравил Черевченко с 43-летием

"Локомотив" поздравил главного тренера "Балтики" Игоря Черевченко с днем рождения. С 1996 по 2001 год Черевченко выступал за московский клуб, а с 2008 по 2014 год работал в тренерском штабе команды. Затем специалист возглавил железнодорожников и вместе с командой завоевал Кубок России. В 2016 году Черевченко покинул столичную команду.

– Мы поздравляем Игоря Геннадьевича с днем рождения! Желаем здоровья, счастья, благополучия и успехов в тренерской работе! – гласит сообщение на сайте команды.