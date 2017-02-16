"Кубань" начинает закрывать долги за счет продажи земли, предназначавшейся для базы

Руководство "Кубани" приступило к погашению задолженностей перед игроками и персоналом клуба, сообщает onedivision.ru. В ближайшие дни на баланс клуба поступит аванс за продажу земельного участка, который предназначался для строительства учебно-тренировочной базы. За счет переуступки права аренды в футбольном клубе начнут выплачивать долги по заработной плате команде и офисным сотрудникам клуба, а также намерены направить средства на уплату налогов.

Ориентировочная стоимость участка 350-400 миллионов рублей. Полностью расчет будет произведен после решения всех юридических вопросов и оформления документов.

Ранее на "Кубань" был наложен запрет на регистрацию новичков из-за задолженностей. Игроки на начало февраля не получали зарплату уже 7 месяцев, а общий долг "Кубани" составляет 2 миллиарда рублей.

На сегодняшний день средства от Мишеля Литвака, которого позиционировали как предполагаемого инвестора клуба, на счета клуба не поступают. Бизнесмен отказывается оказывать финансовую помощь "Кубани" до разрешения всех вопросов об имеющихся долгах и кредитах клуба. Мишель Литвак намерен "зайти" в клуб исключительно при отсутствии каких-либо задолженностей "Кубани" перед кредиторами.

"Кубань" после 24 туров занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ, находясь в одном очке от зоны вылета.