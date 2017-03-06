Константин Емельянов: "Проведение матча между "Лучом-Энергией" и "Енисеем" под вопросом"

Главный тренер "Луча-Энергии" Константин Емельянов отметил, что существует реальная угроза бойкота игроками матча 25-го тура первенства ФНЛ с "Енисеем". Встреча должна состояться 8 марта, однако игроки команды из Владивостока еще не дождались погашения долга по зарплате, сообщает Sportbox.

– 6 марта у вас должен был закончиться сбор в Турции, но, судя по длинному гудку, вы еще находитесь там.

– Да, мы в Турции. Сидим, ждем. Билетов пока нет.

– Слышал, что ряд футболистов улетели домой?

– Еще несколько дней назад группа игроков покинула сбор – за свои деньги. Ребята написали бумагу, что приостанавливают работу. В Турции остался тренерский штаб, администратор, доктор и наши местные футболисты. Должны были уже вылететь, но билетов нет.

– И что говорит руководство?

– Через пару часов должен быть ответ.

– Так понимаю, зарплату вам перевели только за октябрь?

– Именно так. Хотя обещают еще какие-то деньги.

– Все идет к тому, что матч в Красноярске не состоится?

– Действительно, его проведение все больше и больше под вопросом. Команда разъехалась, игроки на попятную не пойдут, если не будет перечислений.

– Матч с "Енисеем" уже в среду. При хорошем развитии событий команду успеете собрать?

– Ну, если оперативно найдут деньги на зарплату, а нам приобретут билеты, то, думаю, успеем. Но счет уже идет на часы.