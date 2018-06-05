Календарь ФНЛ. Полное расписание матчей

Сегодня состоялось общее собрание ФНЛ, по итогам которого утвержден состав частников и принят календарь. В ближайшие дни до окончательного утверждения календаря Российским футбольным союзом у клубов есть возможность договориться об обмене очередности домашних матчей и уведомить об этом лигу для внесения изменений в проект.

До ухода на зимний перерыв команды проведут 24 тура, последний из которых намечен на 24 ноября. Весной турнир возобновится 3 марта, а заключительный 38-й тур в принятом проекте намечен на 25 мая.

1 тур (17 июля 2018 года, вторник)

Анжи - Сибирь

СКА-Хабаровск - Армавир

Мордовия - Олимпиец

Тюмень - Балтика

Тамбов - Зенит-2

Чертаново - Ротор-Волгоград

Луч-Энергия - Химки

Томь - Факел

Динамо-СПб/Сочи - Спартак-2

Авангард - Шинник

2 тур (22 июля 2018 года, воскресенье)

Анжи - СКА-Хабаровск

Армавир - Мордовия

Олимпиец - Тюмень

Балтика - Тамбов

Зенит-2 - Чертаново

Ротор-Волгоград - Луч-Энергия

Химки - Томь

Факел - Динамо-СПб/Сочи

Спартак-2 - Авангард

Сибирь - Шинник

3 тур (29 июля 2018 года, воскресенье)

СКА-Хабаровск - Сибирь

Мордовия - Анжи

Тюмень - Армавир

Тамбов - Олимпиец

Чертаново - Балтика

Луч-Энергия - Зенит-2

Томь - Ротор-Волгоград

Динамо-СПб/Сочи - Химки

Авангард - Факел

Шинник - Спартак-2

4 тур (04 августа 2018 года, суббота)

СКА-Хабаровск - Мордовия

Тюмень - Анжи

Армавир - Тамбов

Олимпиец - Чертаново

Луч-Энергия – Балтика

Томь – Зенит-2

Ротор-Волгоград - Динамо-СПб/Сочи

Химки - Авангард

Факел - Шинник

Сибирь - Спартак-2

5 тур (08 августа 2018 года, среда)

Мордовия - Сибирь

Тюмень - СКА-Хабаровск

Тамбов - Анжи

Чертаново - Армавир

Олимпиец – Луч-Энергия

Томь - Балтика

Зенит-2 – Динамо-СПб/Сочи

Авангард - Ротор-Волгоград

Шинник - Химки

Спартак-2 - Факел

6 тур (12 августа 2018 года, воскресенье)

Тюмень - Мордовия

СКА-Хабаровск - Тамбов

Анжи - Чертаново

Луч-Энергия - Армавир

Томь - Олимпиец

Балтика - Динамо-СПб/Сочи

Зенит-2 - Авангард

Шинник - Ротор-Волгоград

Химки - Спартак-2

Факел - Сибирь

7 тур (18 августа 2018 года, суббота)

Тюмень - Сибирь

Тамбов - Мордовия

Чертаново - СКА-Хабаровск

Луч-Энергия - Анжи

Томь - Армавир

Динамо-СПб/Сочи - Олимпиец

Авангард - Балтика

Шинник - Зенит-2

Спартак-2 - Ротор-Волгоград

Факел - Химки

8 тур (26 августа 2018 года, воскресенье)

Тюмень - Тамбов

Мордовия - Чертаново

СКА-Хабаровск - Луч-Энергия

Анжи - Томь

Армавир - Динамо-СПб/Сочи

Олимпиец - Авангард

Балтика - Шинник

Зенит-2 - Спартак-2

Ротор-Волгоград - Факел

Сибирь - Химки

9 тур (01 сентября 2018 года, суббота)

Тамбов - Сибирь

Чертаново - Тюмень

Луч-Энергия - Мордовия

Томь - СКА-Хабаровск

Динамо-СПб/Сочи - Анжи

Авангард - Армавир

Шинник - Олимпиец

Спартак-2 - Балтика

Факел - Зенит-2

Химки - Ротор-Волгоград

10 тур (08 сентября 2018 года, суббота)

Тамбов - Чертаново

Тюмень - Луч-Энергия

Мордовия - Томь

СКА-Хабаровск - Динамо-СПб/Сочи

Анжи - Авангард

Армавир - Шинник

Олимпиец - Спартак-2

Балтика - Факел

Зенит-2 - Химки

Сибирь - Ротор-Волгоград

11 тур (15 сентября 2018 года, суббота)

Чертаново - Сибирь

Луч-Энергия - Тамбов

Томь - Тюмень

Динамо-СПб/Сочи - Мордовия

Авангард - СКА-Хабаровск

Шинник - Анжи

Спартак-2 - Армавир

Факел - Олимпиец

Химки - Балтика

Ротор-Волгоград - Зенит-2

12 тур (19 сентября 2018 года, среда)

Чертаново - Луч-Энергия

Тамбов - Томь

Тюмень - Динамо-СПб/Сочи

Мордовия - Авангард

Шинник – СКА-Хабаровск

Анжи - Спартак-2

Армавир - Факел

Олимпиец - Химки

Балтика - Ротор-Волгоград

Сибирь - Зенит-2

13 тур (23 сентября 2018 года, воскресенье)

Луч-Энергия - Сибирь

Томь - Чертаново

Динамо-СПб/Сочи - Тамбов

Авангард - Тюмень

Шинник - Мордовия

Спартак-2 - СКА-Хабаровск

Факел - Анжи

Химки - Армавир

Ротор-Волгоград - Олимпиец

Зенит-2 - Балтика

14 тур (30 сентября 2018 года, воскресенье)

Луч-Энергия - Томь

Чертаново - Динамо-СПб/Сочи

Тамбов - Авангард

Тюмень - Шинник

Мордовия - Спартак-2

СКА-Хабаровск - Факел

Анжи - Химки

Армавир - Ротор-Волгоград

Олимпиец - Зенит-2

Сибирь - Балтика

15 тур (06 октября 2018 года, суббота)

Томь - Сибирь

Динамо-СПб/Сочи - Луч-Энергия

Авангард - Чертаново

Шинник - Тамбов

Спартак-2 - Тюмень

Факел - Мордовия

Химки - СКА-Хабаровск

Ротор-Волгоград - Анжи

Зенит-2 - Армавир

Балтика - Олимпиец

16 тур (13 октября 2018 года, суббота)

Томь - Динамо-СПб/Сочи

Луч-Энергия - Авангард

Чертаново - Шинник

Тамбов - Спартак-2

Тюмень - Факел

Мордовия - Химки

СКА-Хабаровск - Ротор-Волгоград

Анжи - Зенит-2

Армавир - Балтика

Сибирь - Олимпиец

17 тур (20 октября 2018 года, суббота)

Динамо-СПб/Сочи - Сибирь

Авангард - Томь

Шинник - Луч-Энергия

Спартак-2 - Чертаново

Факел - Тамбов

Химки - Тюмень

Ротор-Волгоград - Мордовия

Зенит-2 - СКА-Хабаровск

Балтика - Анжи

Олимпиец - Армавир

18 тур (24 октября 2018 года, среда)

Динамо-СПб/Сочи - Авангард

Томь - Шинник

Спартак-2 – Луч-Энергия

Чертаново - Факел

Тамбов - Химки

Тюмень - Ротор-Волгоград

Мордовия - Зенит-2

СКА-Хабаровск - Балтика

Анжи - Олимпиец

Сибирь - Армавир

19 тур (28 октября 2018 года, воскресенье)

Авангард - Сибирь

Шинник - Динамо-СПб/Сочи

Факел - Луч-Энергия

Химки - Чертаново

Ротор-Волгоград - Тамбов

Зенит-2 - Тюмень

Балтика - Мордовия

Олимпиец - СКА-Хабаровск

Армавир – Анжи

20 тур (04 ноября 2018 года, воскресенье)

СКА-Хабаровск - Анжи

Мордовия - Армавир

Тюмень - Олимпиец

Тамбов - Балтика

Чертаново - Зенит-2

Луч-Энергия - Ротор-Волгоград

Томь - Химки

Динамо-СПб/Сочи - Факел

Авангард - Спартак-2

Шинник - Сибирь

21 тур (10 ноября 2018 года, суббота)

Сибирь - Мордовия

СКА-Хабаровск - Тюмень

Анжи - Тамбов

Армавир - Чертаново

Луч-Энергия - Олимпиец

Балтика - Томь

Динамо-СПб/Сочи – Зенит-2

Ротор-Волгоград - Авангард

Химки - Шинник

Факел - Спартак-2

22 тур (14 ноября 2018 года, среда)

Мордовия - СКА-Хабаровск

Анжи - Тюмень

Тамбов - Армавир

Чертаново - Олимпиец

Балтика – Луч-Энергия

Зенит-2 - Томь

Динамо-СПб/Сочи - Ротор-Волгоград

Авангард - Химки

Шинник - Факел

Спартак-2 - Сибирь

23 тур (18 ноября 2018 года, воскресенье)

Сибирь - СКА-Хабаровск

Анжи - Мордовия

Армавир - Тюмень

Олимпиец - Тамбов

Балтика - Чертаново

Зенит-2 - Луч-Энергия

Ротор-Волгоград - Томь

Химки - Динамо-СПб/Сочи

Факел - Авангард

Спартак-2 - Шинник

24 тур (24 ноября 2018 года, суббота)

Мордовия - Тюмень

Тамбов - СКА-Хабаровск

Чертаново - Анжи

Армавир – Луч-Энергия

Олимпиец - Томь

Динамо-СПб/Сочи - Балтика

Авангард - Зенит-2

Ротор-Волгоград - Шинник

Спартак-2 - Химки

Сибирь - Факел

25 тур (03 марта 2019 года, воскресенье)

Сибирь - Тюмень

Мордовия - Тамбов

СКА-Хабаровск - Чертаново

Анжи - Луч-Энергия

Армавир - Томь

Олимпиец - Динамо-СПб/Сочи

Балтика - Авангард

Зенит-2 - Шинник

Ротор-Волгоград - Спартак-2

Химки - Факел

26 тур (10 марта 2019 года, воскресенье)

Тамбов - Тюмень

Чертаново - Мордовия

Луч-Энергия - СКА-Хабаровск

Томь - Анжи

Динамо-СПб/Сочи - Армавир

Авангард - Олимпиец

Шинник - Балтика

Спартак-2 - Зенит-2

Факел - Ротор-Волгоград

Химки - Сибирь

27 тур (17 марта 2019 года, воскресенье)

Сибирь - Тамбов

Тюмень - Чертаново

Мордовия - Луч-Энергия

СКА-Хабаровск - Томь

Анжи - Динамо-СПб/Сочи

Армавир - Авангард

Олимпиец - Шинник

Балтика - Спартак-2

Зенит-2 - Факел

Ротор-Волгоград - Химки

28 тур (24 марта 2019 года, воскресенье)

Чертаново - Тамбов

Луч-Энергия - Тюмень

Томь - Мордовия

Динамо-СПб/Сочи - СКА-Хабаровск

Авангард - Анжи

Шинник - Армавир

Спартак-2 - Олимпиец

Факел - Балтика

Химки - Зенит-2

Ротор-Волгоград - Сибирь

29 тур (30 марта 2019 года, суббота)

Сибирь - Чертаново

Тамбов - Луч-Энергия

Мордовия - Динамо-СПб/Сочи

СКА-Хабаровск - Авангард

Анжи - Шинник

Армавир - Спартак-2

Олимпиец - Факел

Балтика - Химки

Зенит-2 - Ротор-Волгоград

30 тур (07 апреля 2019 года, воскресенье)

Луч-Энергия - Чертаново

Томь - Тамбов

Динамо-СПб/Сочи - Тюмень

Авангард - Мордовия

СКА-Хабаровск - Шинник

Спартак-2 - Анжи

Факел - Армавир

Химки - Олимпиец

Ротор-Волгоград - Балтика

Зенит-2 - Сибирь

31 тур (13 апреля 2019 года, суббота)

Сибирь - Луч-Энергия

Чертаново - Томь

Тамбов - Динамо-СПб/Сочи

Тюмень - Авангард

Мордовия - Шинник

СКА-Хабаровск - Спартак-2

Анжи - Факел

Армавир - Химки

Олимпиец - Ротор-Волгоград

Балтика - Зенит-2

32 тур (20 апреля 2019 года, суббота)

Томь - Луч-Энергия

Динамо-СПб/Сочи - Чертаново

Авангард - Тамбов

Шинник - Тюмень

Спартак-2 - Мордовия

Факел - СКА-Хабаровск

Химки - Анжи

Ротор-Волгоград - Армавир

Зенит-2 - Олимпиец

Балтика - Сибирь

33 тур (24 апреля 2019 года, среда)

Сибирь - Томь

Луч-Энергия - Динамо-СПб/Сочи

Чертаново - Авангард

Тамбов - Шинник

Тюмень - Спартак-2

Мордовия - Факел

СКА-Хабаровск - Химки

Анжи - Ротор-Волгоград

Армавир - Зенит-2

Олимпиец - Балтика

34 тур (28 апреля 2019 года, воскресенье)

Динамо-СПб/Сочи - Томь

Авангард - Луч-Энергия

Шинник - Чертаново

Спартак-2 - Тамбов

Факел - Тюмень

Химки - Мордовия

Ротор-Волгоград - СКА-Хабаровск

Зенит-2 - Анжи

Балтика - Армавир

Олимпиец - Сибирь

35 тур (04 мая 2019 года, суббота)

Сибирь - Динамо-СПб/Сочи

Томь - Авангард

Луч-Энергия - Шинник

Чертаново - Спартак-2

Тамбов - Факел

Тюмень - Химки

Мордовия - Ротор-Волгоград

СКА-Хабаровск - Зенит-2

Анжи - Балтика

Армавир - Олимпиец

36 тур (11 мая 2019 года, суббота)

Авангард - Динамо-СПб/Сочи

Шинник - Томь

Луч-Энергия – Спартак-2

Факел - Чертаново

Химки - Тамбов

Ротор-Волгоград - Тюмень

Зенит-2 - Мордовия

Балтика - СКА-Хабаровск

Олимпиец - Анжи

Армавир - Сибирь

37 тур (19 мая 2019 года, воскресенье)

Сибирь - Авангард

Динамо-СПб/Сочи - Шинник

Томь - Спартак-2

Луч-Энергия - Факел

Чертаново - Химки

Тамбов - Ротор-Волгоград

Тюмень - Зенит-2

Мордовия - Балтика

СКА-Хабаровск - Олимпиец

Анжи - Армавир

38 тур (25 мая 2019 года, суббота)

Шинник - Авангард

Спартак-2 - Динамо-СПб/Сочи

Факел - Томь

Химки - Луч-Энергия

Ротор-Волгоград - Чертаново

Зенит-2 - Тамбов

Балтика - Тюмень

Олимпиец - Мордовия

Армавир - СКА-Хабаровск

Сибирь - Анжи