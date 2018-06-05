Календарь ФНЛ. Полное расписание матчей

Сегодня состоялось общее собрание ФНЛ, по итогам которого утвержден состав частников и принят календарь. В ближайшие дни до окончательного утверждения календаря Российским футбольным союзом у клубов есть возможность договориться об обмене очередности домашних матчей и уведомить об этом лигу для внесения изменений в проект.
До ухода на зимний перерыв команды проведут 24 тура, последний из которых намечен на 24 ноября. Весной турнир возобновится 3 марта, а заключительный 38-й тур в принятом проекте намечен на 25 мая.
1 тур (17 июля 2018 года, вторник)
Анжи - Сибирь
СКА-Хабаровск - Армавир
Мордовия - Олимпиец
Тюмень - Балтика
Тамбов - Зенит-2
Чертаново - Ротор-Волгоград
Луч-Энергия - Химки
Томь - Факел
Динамо-СПб/Сочи - Спартак-2
Авангард - Шинник
2 тур (22 июля 2018 года, воскресенье)
Анжи - СКА-Хабаровск
Армавир - Мордовия
Олимпиец - Тюмень
Балтика - Тамбов
Зенит-2 - Чертаново
Ротор-Волгоград - Луч-Энергия
Химки - Томь
Факел - Динамо-СПб/Сочи
Спартак-2 - Авангард
Сибирь - Шинник
3 тур (29 июля 2018 года, воскресенье)
СКА-Хабаровск - Сибирь
Мордовия - Анжи
Тюмень - Армавир
Тамбов - Олимпиец
Чертаново - Балтика
Луч-Энергия - Зенит-2
Томь - Ротор-Волгоград
Динамо-СПб/Сочи - Химки
Авангард - Факел
Шинник - Спартак-2
4 тур (04 августа 2018 года, суббота)
СКА-Хабаровск - Мордовия
Тюмень - Анжи
Армавир - Тамбов
Олимпиец - Чертаново
Луч-Энергия – Балтика
Томь – Зенит-2
Ротор-Волгоград - Динамо-СПб/Сочи
Химки - Авангард
Факел - Шинник
Сибирь - Спартак-2
5 тур (08 августа 2018 года, среда)
Мордовия - Сибирь
Тюмень - СКА-Хабаровск
Тамбов - Анжи
Чертаново - Армавир
Олимпиец – Луч-Энергия
Томь - Балтика
Зенит-2 – Динамо-СПб/Сочи
Авангард - Ротор-Волгоград
Шинник - Химки
Спартак-2 - Факел
6 тур (12 августа 2018 года, воскресенье)
Тюмень - Мордовия
СКА-Хабаровск - Тамбов
Анжи - Чертаново
Луч-Энергия - Армавир
Томь - Олимпиец
Балтика - Динамо-СПб/Сочи
Зенит-2 - Авангард
Шинник - Ротор-Волгоград
Химки - Спартак-2
Факел - Сибирь
7 тур (18 августа 2018 года, суббота)
Тюмень - Сибирь
Тамбов - Мордовия
Чертаново - СКА-Хабаровск
Луч-Энергия - Анжи
Томь - Армавир
Динамо-СПб/Сочи - Олимпиец
Авангард - Балтика
Шинник - Зенит-2
Спартак-2 - Ротор-Волгоград
Факел - Химки
8 тур (26 августа 2018 года, воскресенье)
Тюмень - Тамбов
Мордовия - Чертаново
СКА-Хабаровск - Луч-Энергия
Анжи - Томь
Армавир - Динамо-СПб/Сочи
Олимпиец - Авангард
Балтика - Шинник
Зенит-2 - Спартак-2
Ротор-Волгоград - Факел
Сибирь - Химки
9 тур (01 сентября 2018 года, суббота)
Тамбов - Сибирь
Чертаново - Тюмень
Луч-Энергия - Мордовия
Томь - СКА-Хабаровск
Динамо-СПб/Сочи - Анжи
Авангард - Армавир
Шинник - Олимпиец
Спартак-2 - Балтика
Факел - Зенит-2
Химки - Ротор-Волгоград
10 тур (08 сентября 2018 года, суббота)
Тамбов - Чертаново
Тюмень - Луч-Энергия
Мордовия - Томь
СКА-Хабаровск - Динамо-СПб/Сочи
Анжи - Авангард
Армавир - Шинник
Олимпиец - Спартак-2
Балтика - Факел
Зенит-2 - Химки
Сибирь - Ротор-Волгоград
11 тур (15 сентября 2018 года, суббота)
Чертаново - Сибирь
Луч-Энергия - Тамбов
Томь - Тюмень
Динамо-СПб/Сочи - Мордовия
Авангард - СКА-Хабаровск
Шинник - Анжи
Спартак-2 - Армавир
Факел - Олимпиец
Химки - Балтика
Ротор-Волгоград - Зенит-2
12 тур (19 сентября 2018 года, среда)
Чертаново - Луч-Энергия
Тамбов - Томь
Тюмень - Динамо-СПб/Сочи
Мордовия - Авангард
Шинник – СКА-Хабаровск
Анжи - Спартак-2
Армавир - Факел
Олимпиец - Химки
Балтика - Ротор-Волгоград
Сибирь - Зенит-2
13 тур (23 сентября 2018 года, воскресенье)
Луч-Энергия - Сибирь
Томь - Чертаново
Динамо-СПб/Сочи - Тамбов
Авангард - Тюмень
Шинник - Мордовия
Спартак-2 - СКА-Хабаровск
Факел - Анжи
Химки - Армавир
Ротор-Волгоград - Олимпиец
Зенит-2 - Балтика
14 тур (30 сентября 2018 года, воскресенье)
Луч-Энергия - Томь
Чертаново - Динамо-СПб/Сочи
Тамбов - Авангард
Тюмень - Шинник
Мордовия - Спартак-2
СКА-Хабаровск - Факел
Анжи - Химки
Армавир - Ротор-Волгоград
Олимпиец - Зенит-2
Сибирь - Балтика
15 тур (06 октября 2018 года, суббота)
Томь - Сибирь
Динамо-СПб/Сочи - Луч-Энергия
Авангард - Чертаново
Шинник - Тамбов
Спартак-2 - Тюмень
Факел - Мордовия
Химки - СКА-Хабаровск
Ротор-Волгоград - Анжи
Зенит-2 - Армавир
Балтика - Олимпиец
16 тур (13 октября 2018 года, суббота)
Томь - Динамо-СПб/Сочи
Луч-Энергия - Авангард
Чертаново - Шинник
Тамбов - Спартак-2
Тюмень - Факел
Мордовия - Химки
СКА-Хабаровск - Ротор-Волгоград
Анжи - Зенит-2
Армавир - Балтика
Сибирь - Олимпиец
17 тур (20 октября 2018 года, суббота)
Динамо-СПб/Сочи - Сибирь
Авангард - Томь
Шинник - Луч-Энергия
Спартак-2 - Чертаново
Факел - Тамбов
Химки - Тюмень
Ротор-Волгоград - Мордовия
Зенит-2 - СКА-Хабаровск
Балтика - Анжи
Олимпиец - Армавир
18 тур (24 октября 2018 года, среда)
Динамо-СПб/Сочи - Авангард
Томь - Шинник
Спартак-2 – Луч-Энергия
Чертаново - Факел
Тамбов - Химки
Тюмень - Ротор-Волгоград
Мордовия - Зенит-2
СКА-Хабаровск - Балтика
Анжи - Олимпиец
Сибирь - Армавир
19 тур (28 октября 2018 года, воскресенье)
Авангард - Сибирь
Шинник - Динамо-СПб/Сочи
Факел - Луч-Энергия
Химки - Чертаново
Ротор-Волгоград - Тамбов
Зенит-2 - Тюмень
Балтика - Мордовия
Олимпиец - СКА-Хабаровск
Армавир – Анжи
20 тур (04 ноября 2018 года, воскресенье)
СКА-Хабаровск - Анжи
Мордовия - Армавир
Тюмень - Олимпиец
Тамбов - Балтика
Чертаново - Зенит-2
Луч-Энергия - Ротор-Волгоград
Томь - Химки
Динамо-СПб/Сочи - Факел
Авангард - Спартак-2
Шинник - Сибирь
21 тур (10 ноября 2018 года, суббота)
Сибирь - Мордовия
СКА-Хабаровск - Тюмень
Анжи - Тамбов
Армавир - Чертаново
Луч-Энергия - Олимпиец
Балтика - Томь
Динамо-СПб/Сочи – Зенит-2
Ротор-Волгоград - Авангард
Химки - Шинник
Факел - Спартак-2
22 тур (14 ноября 2018 года, среда)
Мордовия - СКА-Хабаровск
Анжи - Тюмень
Тамбов - Армавир
Чертаново - Олимпиец
Балтика – Луч-Энергия
Зенит-2 - Томь
Динамо-СПб/Сочи - Ротор-Волгоград
Авангард - Химки
Шинник - Факел
Спартак-2 - Сибирь
23 тур (18 ноября 2018 года, воскресенье)
Сибирь - СКА-Хабаровск
Анжи - Мордовия
Армавир - Тюмень
Олимпиец - Тамбов
Балтика - Чертаново
Зенит-2 - Луч-Энергия
Ротор-Волгоград - Томь
Химки - Динамо-СПб/Сочи
Факел - Авангард
Спартак-2 - Шинник
24 тур (24 ноября 2018 года, суббота)
Мордовия - Тюмень
Тамбов - СКА-Хабаровск
Чертаново - Анжи
Армавир – Луч-Энергия
Олимпиец - Томь
Динамо-СПб/Сочи - Балтика
Авангард - Зенит-2
Ротор-Волгоград - Шинник
Спартак-2 - Химки
Сибирь - Факел
25 тур (03 марта 2019 года, воскресенье)
Сибирь - Тюмень
Мордовия - Тамбов
СКА-Хабаровск - Чертаново
Анжи - Луч-Энергия
Армавир - Томь
Олимпиец - Динамо-СПб/Сочи
Балтика - Авангард
Зенит-2 - Шинник
Ротор-Волгоград - Спартак-2
Химки - Факел
26 тур (10 марта 2019 года, воскресенье)
Тамбов - Тюмень
Чертаново - Мордовия
Луч-Энергия - СКА-Хабаровск
Томь - Анжи
Динамо-СПб/Сочи - Армавир
Авангард - Олимпиец
Шинник - Балтика
Спартак-2 - Зенит-2
Факел - Ротор-Волгоград
Химки - Сибирь
27 тур (17 марта 2019 года, воскресенье)
Сибирь - Тамбов
Тюмень - Чертаново
Мордовия - Луч-Энергия
СКА-Хабаровск - Томь
Анжи - Динамо-СПб/Сочи
Армавир - Авангард
Олимпиец - Шинник
Балтика - Спартак-2
Зенит-2 - Факел
Ротор-Волгоград - Химки
28 тур (24 марта 2019 года, воскресенье)
Чертаново - Тамбов
Луч-Энергия - Тюмень
Томь - Мордовия
Динамо-СПб/Сочи - СКА-Хабаровск
Авангард - Анжи
Шинник - Армавир
Спартак-2 - Олимпиец
Факел - Балтика
Химки - Зенит-2
Ротор-Волгоград - Сибирь
29 тур (30 марта 2019 года, суббота)
Сибирь - Чертаново
Тамбов - Луч-Энергия
Мордовия - Динамо-СПб/Сочи
СКА-Хабаровск - Авангард
Анжи - Шинник
Армавир - Спартак-2
Олимпиец - Факел
Балтика - Химки
Зенит-2 - Ротор-Волгоград
30 тур (07 апреля 2019 года, воскресенье)
Луч-Энергия - Чертаново
Томь - Тамбов
Динамо-СПб/Сочи - Тюмень
Авангард - Мордовия
СКА-Хабаровск - Шинник
Спартак-2 - Анжи
Факел - Армавир
Химки - Олимпиец
Ротор-Волгоград - Балтика
Зенит-2 - Сибирь
31 тур (13 апреля 2019 года, суббота)
Сибирь - Луч-Энергия
Чертаново - Томь
Тамбов - Динамо-СПб/Сочи
Тюмень - Авангард
Мордовия - Шинник
СКА-Хабаровск - Спартак-2
Анжи - Факел
Армавир - Химки
Олимпиец - Ротор-Волгоград
Балтика - Зенит-2
32 тур (20 апреля 2019 года, суббота)
Томь - Луч-Энергия
Динамо-СПб/Сочи - Чертаново
Авангард - Тамбов
Шинник - Тюмень
Спартак-2 - Мордовия
Факел - СКА-Хабаровск
Химки - Анжи
Ротор-Волгоград - Армавир
Зенит-2 - Олимпиец
Балтика - Сибирь
33 тур (24 апреля 2019 года, среда)
Сибирь - Томь
Луч-Энергия - Динамо-СПб/Сочи
Чертаново - Авангард
Тамбов - Шинник
Тюмень - Спартак-2
Мордовия - Факел
СКА-Хабаровск - Химки
Анжи - Ротор-Волгоград
Армавир - Зенит-2
Олимпиец - Балтика
34 тур (28 апреля 2019 года, воскресенье)
Динамо-СПб/Сочи - Томь
Авангард - Луч-Энергия
Шинник - Чертаново
Спартак-2 - Тамбов
Факел - Тюмень
Химки - Мордовия
Ротор-Волгоград - СКА-Хабаровск
Зенит-2 - Анжи
Балтика - Армавир
Олимпиец - Сибирь
35 тур (04 мая 2019 года, суббота)
Сибирь - Динамо-СПб/Сочи
Томь - Авангард
Луч-Энергия - Шинник
Чертаново - Спартак-2
Тамбов - Факел
Тюмень - Химки
Мордовия - Ротор-Волгоград
СКА-Хабаровск - Зенит-2
Анжи - Балтика
Армавир - Олимпиец
36 тур (11 мая 2019 года, суббота)
Авангард - Динамо-СПб/Сочи
Шинник - Томь
Луч-Энергия – Спартак-2
Факел - Чертаново
Химки - Тамбов
Ротор-Волгоград - Тюмень
Зенит-2 - Мордовия
Балтика - СКА-Хабаровск
Олимпиец - Анжи
Армавир - Сибирь
37 тур (19 мая 2019 года, воскресенье)
Сибирь - Авангард
Динамо-СПб/Сочи - Шинник
Томь - Спартак-2
Луч-Энергия - Факел
Чертаново - Химки
Тамбов - Ротор-Волгоград
Тюмень - Зенит-2
Мордовия - Балтика
СКА-Хабаровск - Олимпиец
Анжи - Армавир
38 тур (25 мая 2019 года, суббота)
Шинник - Авангард
Спартак-2 - Динамо-СПб/Сочи
Факел - Томь
Химки - Луч-Энергия
Ротор-Волгоград - Чертаново
Зенит-2 - Тамбов
Балтика - Тюмень
Олимпиец - Мордовия
Армавир - СКА-Хабаровск
Сибирь - Анжи