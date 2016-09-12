Игроки "Кубани" не получают зарплату 6 месяцев и бойкотируют тренировки

По информации "СЭ", игроки, тренерский штаб и персонал "Кубани" уже 6 месяцев не получают зарплату. Руководство клуба в лице куратора от администрации Краснодарского края Андрея Коробки и генерального директора клуба Геннадия Крапивки регулярно обещает погасить задолженности перед ними, но этого не происходит.
Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, из-за этого футболисты бойкотировали первую тренировку после прошедшего матча 12-го тура ФНЛ против "Сокола" (0:0) и намерены это делать в дальнейшем. Стоит отметить, что тренерский штаб под руководством Дана Петреску собирался провести эту тренировку, подготовив на поле весь инвентарь и ожидая там игроков, однако футболисты не приступили к занятию.
Красно-желтый конь
Коробка и Крапивка... Двое из ларца.
23:26 12 сентября
foreverCSKAforever
По-моему, в РФ это противозаконно?
22:55 12 сентября
Митяй Антибомж
А что тут удивительного? Это у них традиция такая.
22:46 12 сентября
Vedi
Да кому там в Краснодаре нужна Кубань - когда есть команда Краснодар . Пока был Мкртчан то Кубань играла и была крепкой командой - Попов , Траоре , Каборе , Касаев , Игнатьев , Беленов и другие находились за малые деньги и очень не плохо играли . Непонятно было прошлогоднее назначение губернатором Мкртчяна главой клуба , а через два месяца назначил уже вице губернатора Коробку куратором - походу в зону Юг Кубани зажгли зелёный свет .
22:42 12 сентября
feefaa
Коробка и Крапивка?)) Серьезно что ли?)
22:38 12 сентября
Cantona~~
Лифт едет в зону ЮГ. Добро пожаловать домой.
22:19 12 сентября