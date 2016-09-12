Игроки "Кубани" не получают зарплату 6 месяцев и бойкотируют тренировки

По информации "СЭ", игроки, тренерский штаб и персонал "Кубани" уже 6 месяцев не получают зарплату. Руководство клуба в лице куратора от администрации Краснодарского края Андрея Коробки и генерального директора клуба Геннадия Крапивки регулярно обещает погасить задолженности перед ними, но этого не происходит.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, из-за этого футболисты бойкотировали первую тренировку после прошедшего матча 12-го тура ФНЛ против "Сокола" (0:0) и намерены это делать в дальнейшем. Стоит отметить, что тренерский штаб под руководством Дана Петреску собирался провести эту тренировку, подготовив на поле весь инвентарь и ожидая там игроков, однако футболисты не приступили к занятию.