Игорь Ефремов: "Оренбург", "Крылья" и "Енисей" превосходили соперников в ФНЛ"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов назвал закономерным выход "Оренбурга" и "Крыльев Советов" в премьер-лигу. Клубы оформили возвращение в РФПЛ после годичного отсуствия сегодня, за тур до конца сезона. Третье место занял "Енисей", лидировавший большую часть сезона.

- У нас на протяжении всего сезона эти команды вместе с "Енисеем", скажем так, превосходили остальные клубы, в первую очередь, в игровом плане, - цитирует ТАСС Ефремова. - При этом все три команды, на мой взгляд, совершенно разные, я могу заметить, что большую часть первенства выигрывал "Енисей", который имел пятиочковый отрыв перед весенней частью. Что-то у них не сложилось, они потерпели несколько поражений, но при этом абсолютно заслужен успех "Оренбурга" и "Крыльев Советов". Могу только пожелать им удачи в премьер-лиге.