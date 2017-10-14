"Химки" сыграли с "Зенитом-2" вничью

В матче 18-го тура первенства ФНЛ "Химки" дома сыграли с "Зенитом-2" вничью - 1:1. За хозяев забил Илья Кузьмичев, за питерцев - Максим Карпов.

Первенство России

ФНЛ

18-й тур

"Химки" - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:1 (1:0)

Голы: Кузьмичев, 6 (1:0). Карпов, 83 - с пенальти (1:1).

"Химки": Исупов, Заика, Малания, Шумских, Лисинков, Мостовой (Лапин, 62), Тюнин, Яковлев, Батов (Петрусев, 71), Радченко (Алферов, 75), Кузьмичев.

"Зенит-2": Бабурин, Карпов, Зуев, Запрягаев, Сиротов, Плетнев (Лесовой, 61), Андреев (Мусаев, 78), Соловейчикс, Богаев, Горулев (Прудников, 78), Панюков (Некрасов, 72).

Предупреждения: Соловейчикс, 10. Радченко, 66. Шумских, 83.

Судья: Куликов (Саранск).

14 октября. Химки. Стадион "Новые Химки".