Гол Обухова помог "Кубани" обыграть "Нефтехимик"

В матче 28-го тура первенства ФНЛ "Кубань" на своем поле одолела "Нефтехимик" – 1:0. Автором единственного гола стал Владимир Обухов. При этом краснодарцы еще и не реализовали пенальти, а на 61-й минуте остались в меньшинстве после удаления Сергея Бендзя. "Кубань" поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице. "Нефтехимик" остался на последнем месте.

В другом поединке "Химки" дома разгромили "Шинник" (3:0). По голу забили Кирилл Заика, Михаил Гащенков и Ян Казаев. Подмосковный клуб идет девятым в таблице. "Шинник" занимает пятую позицию.

Первенство России

ФНЛ

28-й тур

"Химки" – "Шинник" (Ярославль) – 3:0 (1:0)

Голы: Заика, 27 (1:0). Гащенков, 62 (2:0). Казаев, 69 (3:0).

"Химки": Исупов, Малания, Чернышов, Заика, Лапин, Шумских, Казаев (Кокоев, 82), Чатович (Кузьмичев, 74), Гащенков (Нильсен, 74), Тюнин, Дворников (Петрусев, 67).

"Шинник": Яшин, Чистяков, Ятченко (Дзахов, 69), Евсеев (Цховребов, 65), Царикаев (Лаук, 65), Гоцук, Султонов, Митасов (Ослоновский, 62), Земсков, Нетфуллин, Низамутдинов.

Предупреждения: Митасов, 44. Чернышов, 57. Заика, 70. Султонов, 72. Низамутдинов, 90+1.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

26 марта. Химки. Стадион "Родина".

"Кубань" (Краснодар) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 1:0 (1:0)

Гол: Обухов, 33.

Нереализованный пенальти: Маляров, 51 (вратарь).

"Кубань": Дюпин, Лобкарев (Клещенко, 64), Бугаев, Марков, Байрыев, Бендзь, Маляров, Алейник, Коновалов, Гай, Обухов.

"Нефтехимик": Книга, Сурков, Сорокин, Морозов, Бойчук, Давлатов, Маляка (Муллин, 79), Корнилов, Петролай (Воронкин, 54), Бабырь (Гелоян, 49), Кортава (Матяш, 73).

Предупреждения: Бендзь, 23. Бойчук, 76. Корнилов, 88. Дюпин, 90+1.

Удаление: Бендзь, 61.

Судья: Васильев (Ижевск).

26 марта. Краснодар. Стадион "Кубань".