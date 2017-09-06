Евгений Калешин: "Бендзь и Бугаев? Если игрок часто ошибается - иногда нужно его заменить"

Главный тренер "Кубани" Евгений Калешин после матча 12-го тура ФНЛ против "Енисея" (1:1) отметил, что на последних минутах встречи его подопечные допустили результативную ошибку. Команда из Красноярска смогла сравнять счет на 88-й минуте встречи благодаря точному удару с пенальти в исполнении нападающего Андрея Козлова.



– Матч сложился так, что мы не смогли удержать победу, – сказал Калешин. – Но мы имели моменты, могли их реализовать. К сожалению, не удалось выиграть. Пропустили с пенальти. Собственные ошибки? Естественно, любой гол – это ошибка.



– Предыдущий матч на выезде "Кубань" проиграла 1:5. Как удалось мотивировать команду?



– Что было вчера – уже забыто. Команда сражалась, пыталась добиться результата.



– Бендзь и Бугаев отсутствовали. Почему? Считаете, что они уступают тем, кто был на поле вместо них?



– Если футболисты часто ошибаются, то иногда надо сделать им замену. Или иногда надо сделать изменения в составе, чтобы дать кому-то передохнуть. Я думаю, больших претензий ни к Гапону, ни к Клещенко не было.



– Какова ситуация с травмированными игроками? Вернется ли кто-нибудь в строй?



– В ближайшее время никто не сможет вернуться. У Лобкарева и Пономарева только началось восстановление. Якуба еще в Италии. (Екатерина ПОТАПОВА)