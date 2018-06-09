16:23 | Футбол — ФНЛ

Дмитрий Парфенов: "Никто не думал, что у "Тосно" будет такой конец"

Дмитрий ПАРФЕНОВ. Фото Фото - Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Дмитрий ПАРФЕНОВ. Фото Фото - Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов, который в сезоне-2017/18 возглавлял "Тосно" и выиграл Кубок России - о банкротстве клуба из Ленинградской области.
 
- Руководители на сайте уже прокомментировали свое решение. Остаётся только вопрос соблюдения солидности в расчетах с работниками, - сказал Парфенов.
 
- А есть новости по выплатам?

- Мне никто пока не звонил. 
 
- С коллективом успели попрощаться?

- После последней игры собрались. Никто не думал, что будет такой конец, потому что много известных людей обещали сохранить клуб. Жалко болельщиков и тех, кто трудился в команде. (Арман МКРТЧЯН)

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