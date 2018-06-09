Дмитрий Парфенов: "Никто не думал, что у "Тосно" будет такой конец"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов, который в сезоне-2017/18 возглавлял "Тосно" и выиграл Кубок России - о банкротстве клуба из Ленинградской области.



- Руководители на сайте уже прокомментировали свое решение. Остаётся только вопрос соблюдения солидности в расчетах с работниками, - сказал Парфенов.



- А есть новости по выплатам?



- Мне никто пока не звонил.



- С коллективом успели попрощаться?



- После последней игры собрались. Никто не думал, что будет такой конец, потому что много известных людей обещали сохранить клуб. Жалко болельщиков и тех, кто трудился в команде. (Арман МКРТЧЯН)