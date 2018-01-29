Дмитрий Аленичев: "Хочу, чтобы игра "Енисея" согревала болельщиков"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев остался доволен тем, как команда проводит первый сбор в Белеке. По словам наставника красноярцев, поставленная перед началом сезона задача может быть решена уже в мае этого года.

– Ребята отдохнули хорошо, эмоциональное состояние у них отличное, – цитирует пресс-служба "Енисея" Аленичева. – Я тоже неплохо отдохнул. Съездил за границу – позагорал, поплавал. Надо было восстановиться эмоционально и физически.

Хочется, в первую очередь, чтобы наша команда показывала, как минимум, такой же футбол, как в летне-осенней части чемпионата. Думаю, нам это вполне по силам. Но, в принципе, останавливаться на достигнутом нельзя. Мы находимся в верхней части турнирной таблицы, но прекрасно понимаем, что впереди в 13 турах будет тяжелейшая борьба. Нам ни в коем случае нельзя сбавлять оборотов, а наоборот – прибавлять, прибавлять и прибавлять. Считаю, что нам вполне по силам уже в мае решить ту задачу, которую мы поставили перед сезоном.

Практически каждый день мне приходят смс-ки из Красноярска, я сам смотрю прогноз погоды. Конечно же, не хотелось бы попасть в ситуацию, когда на улице -40. Конечно, здесь более приятные, более подходящие для работы условия. Хотел бы красноярским болельщикам и вообще, жителям Красноярска, пожелать, чтобы "Енисей" как можно быстрее вернулся в Красноярск и своей игрой согревал всех без исключения болельщиков нашей команды.

Напомним, после 25 туров первенства ФНЛ "Енисей" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 56 очков. У занимающего вторую строчку "Оренбурга" 54 балла, у "Крыльев Советов", которые замыкают тройку лидеров, 51 очко.