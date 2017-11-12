Дмитрий Аленичев: "Были полны решимости взять реванш у "Тамбова"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев назвал домашнюю победу своей команды над "Тамбовом" (2:0) в матче 23-го тура первенства ФНЛ абсолютно заслуженной. Наставник красноярцев отметил, что его подопечные могут показывать более качественный футбол.

Отметим, что "Енисей" заканчивал матч в большинстве - с поля были удалены два игрока "Тамбова". Главный тренер гостей Андрей Талалаев вступил конфликт с журналистами, а также выразил недовольство работой бригады арбитров.

- Самое чувствительное поражение мы потерпели в этом сезоне в "Тамбове" и ребята были полны решимости отыграться, взять реванш, - цитирует официальный сайт "Енисея" Аленичева. - Абсолютно заслуженная победа моей команды. Рад, что не дали сопернику создать ни одного голевого момента. Забили два гола, хотя могли еще больше забить. Тем более после второго удаления игра потеряла смысл, соперник полностью отошел назад и наши игроки просто доигрывали матч. Важнейшие три очка, сейчас на первом месте результат. По качеству футбола – мы можем сыграть лучше. Главное сегодня было взять три очка и этой победы мы добились, с чем хотелось всех поздравить.