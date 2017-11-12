Андрей Талалаев: "У лидеров премьер-лиги и ФНЛ в командах работают бывшие судьи. Это случайность?"

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после поражения от "Енисея" (0:2) в матче 23-го тура первенства ФНЛ остался недоволен работой судейской бригады. По мнению специалиста, игра, в которой были удалены два футболиста его команды, не было излишне жесткой.

"Вы меня воспитывать будете?" Огненный диалог Талалаева с журналистами

- Вы спорили с арбитром в первом тайме, чем были недовольны?

- Вы знаете, когда еще назначили этого арбитра (Сергея Куликова - Прим. "СЭ") – я просто посмотрел. Этот арбитр шесть раз обслуживал матчи "Тамбова" – ни разу "Тамбов" не выиграл, - цитирует официальный сайт "Енисея" Талалаева. - На двадцатой минуте я сказал на скамейке, что без удаления мы сегодня не уйдем. Есть совпадения, а есть анализ. Мы играли до этого с "Оренбургом" – пенальти, с "Крыльями" – пенальти. Приехали к вам – два удаления. С командами, которым нужнее премьер-лига. Обсуждать есть десятки людей, которые разберутся в этих эпизодах и логически обоснуют назначение всех карточек – будет сколько угодно. Я вам просто объясню – в прошлом году мы играли с Хабаровском такую же игру, им просто было нужнее. Тоже поставили пенальти в наши ворота. Если брать факты о предвзятом судействе – мне не понравилось судейство и я говорю почему.

Я не считаю, что этот поединок был излишне жесток, максимум по двадцать фолов с той и другой стороны. Перед этим мы играли с "Балтикой", с их стороны было тридцать фолов. У нас нет четких требований сформулированных – за что дается желтая карточка, а за что нет. И обращаюсь все время к этому. Я обещал до зимы судей не трогать, но сегодня вышел утром из гостиницы, -18 и уши свернулись в трубочку. Это был первый посыл. Второй момент. Вы все люди умные и воспитанные, не как двое оказались (Талалаев указал на журналистов, которые покинули пресс-конференцию после перепалки. - Прим. "СЭ"). Нет никаких четких и жестких правил, регламентов как мы общаемся на пресс-конференции. Я могу задавать встречные вопросы, чтобы услышать ваше мнение и ответить на все ваши вопросы. Но сейчас и в премьер-лиге, и в первой лиге лидирую команды, у кого начальники команды или спортивные директора – бывшие арбитры. Сухина в "Локомотиве", у вас Егоров. Опять вы будете говорить, что это случайность? Мне мало что.

- Решения будете оспаривать судейские?

- Какой смысл? Этот человек шесть игр утопил нас, в седьмой будет что-то другое? У него что-то изменится в голове? Там есть люди, которые должны думать, а они закрывают на это глаза. Пускай они решают. Какой смысл? Ничего не будет. У нас такая же игра была в "Оренбурге" – сломали Дорожкина, удалили, назначили пенальти. Здесь то же самое. Трех футболистов убрали, плюс Рыбин сломан. Выходите побыстрее в премьер-лигу, а мы будем бороться своим рангом, чтобы живые футболисты на остальные игры оставались.