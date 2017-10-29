18:22 | Футбол — ФНЛ

"Динамо" и "Зенит-2" забили 6 голов в питерском дерби


"Динамо" из Санкт-Петербурга и "Зенит-2" сыграли вничью в матче 20-го тура первенства России в ФНЛ - 3:3.

 
Болельщики &quot;Зенита&quot;. Сегодня в Санкт-Петербурге в одно время пройдут два футбольных матча.Дерби-дичь

Динамовцы ушли от поражения на второй добавленной минуте. 

Потеря очков помешала "Динамо" подняться в зону стыковых матчей за право участия в премьер-лиге - клуб после 20 туров занимает шестое место, уступая "Факелу", идущему на четвертой строчке", по дополнительным показателям.

Первенство России

ФНЛ

20-й тур

"Динамо" (Санкт-Петербург) - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 3:3 (0:1)

Голы: Горулев, 13 (0:1). Барсов, 52 (1:1). Батютин, 60 (2:1). Зуев, 63 (2:2). Панюков, 85 - с пенальти (2:3). Кулишев, 90+2 (3:3). 

"Динамо": Генералов, Юрганов, Бычков, Бабенков, Житников, Соловьев (Коротаев, 61), Кулишев, Власов (Батютин, 45+1), Рогов (Киреенко, 70), Цвейба (Сарамутин, 51), Барсов.

"Зенит-2": Бабурин, Зуев, Пенчиков, Каккоев, Карпов, Круговой, Богаев, Андреев (Плетнев, 69), Горулев (Мусаев, 80), Сиротов, Панюков (Прудников, 90).

Предупреждения: Соловьев, 39. Батютин, 50. Зуев, 68. Каккоев, 74. Барсов, 90+3. 

Удаление: Батютин, 82. 

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

Санкт-Петербург. Стадион "МСА Петровский".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/first/2017-2018/

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