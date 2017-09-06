"Будем изучать ваш современный и агрессивный футбол". Талалаев троллит "Крылья"?

Главный тренер "Тамбова" Андрей Талалаев после матча 12-го тура ФНЛ против "Крыльев Советов" (0:1), по всей видимости, саркастически отозвался о стиле игры самарцев. Специалист подчеркнул, что команда вернется в Тамбов и будет "изучать современный агрессивный футбол самарцев".

– Великолепная игра самарской команды. Поздравляю с победой, – цитирует пресс-служба ФНЛ Талалаева. – Стопроцентный пенальти, подавляющее преимущество "Крыльев", обилие моментов и свист с трибун. Наверное, в наш адрес. Сейчас поедем в Тамбов изучать современный агрессивный футбол, в который вы играете, чтобы прибавить в мастерстве и набирать очки.

– Как вели подготовку к матчу?

– Мы изучали, как вы играете здорово. Готовились. Но, как видите, не смогли подготовиться.

– Какие у вас задачи на сезон?

– Сейчас в Тамбов уехать. Будем изучать игру "Крыльев", чтобы прогрессировать.