Болельщики "Кубани" просят Президента РФ "прекратить расформирование клуба"

Болельщики "Кубани" создали петицию на сайте change.org, адресованную Президенту РФ Владимиру Путину, с просьбой прекратить расформирование краснодарского клуба. В частности, они просят главу государства помочь найти клубу спонсора, как это было сделано несколько лет назад по просьбе болельщиков "Томи".

Ранее болельщики "Кубани" через обращение в социальной сети "ВКонтакте" обвинили руководство клуба в нынешних проблемах, а также призвали неравнодушных к команде людей посещать матчи несмотря ни на что.

Как ранее сообщал "СЭ", краснодарцы нашли деньги на расторжение контракта с главным тренером команды Даном Петреску. Это около 50 миллионов рублей. Основным кандидатом на должность рулевого краснодарцев является Александр Григорян.

После 15 туров "Кубань" набрала 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице ФНЛ. (Екатерина ПОТАПОВА)