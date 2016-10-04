"Кубань" расторгла контракт с Петреску

"Кубань" и главный тренер команды Дан Петреску достигли договоренности о прекращении сотрудничества, сообщает клубная пресс-служба. Временно исполнять обязанности руководителя команды с завтрашнего дня будет старший тренер Михаил Семенов.
В четверг для подписания документов в Краснодар прибывает представитель Петреску. "Кубань" благодарит румынского специалиста за проделанную работу и желает успехов в тренерской карьере", – говорится в заявлении команды ФНЛ.
По информации "СЭ", краснодарцы нашли деньги на расторжение контракта с Петреску. Это около 50 миллионов рублей. Основным кандидатом на должность рулевого краснодарцев является Александр Григорян.
Минувшим летом 48-летний специалист во второй раз в карьере возглавил краснодарцев. После 15 туров ФНЛ "Кубань" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.
Красно синий
Нормальная схема у них. В декабре они его снова назначат,а в марте уберут.Бабло поделят. И дальше помчится это шапито.
20:04
Thomas_Boy
Уже 28 лет это не команда, а ходячий скандал... Даже не смешно, если честно.
19:59
tryam
очередной откат при увольнении...
19:55
МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ
Если инициатива исходила от руководства, то идиоты. Можно подумать состав был одни звёзды. Лучше бы деньги искали на усиление состава, а не на расторжение контракта.
19:48
Ботаникум
Таки не понял, кто кого обманул, типа "поимел"??? Цыган - "Кубань"? Или же "Кубань" цыгана, а заодно и БЮДЖЕТ???.....
19:46