"Кубань" расторгла контракт с Петреску

"Кубань" и главный тренер команды Дан Петреску достигли договоренности о прекращении сотрудничества, сообщает клубная пресс-служба. Временно исполнять обязанности руководителя команды с завтрашнего дня будет старший тренер Михаил Семенов.

В четверг для подписания документов в Краснодар прибывает представитель Петреску. "Кубань" благодарит румынского специалиста за проделанную работу и желает успехов в тренерской карьере", – говорится в заявлении команды ФНЛ.

По информации "СЭ", краснодарцы нашли деньги на расторжение контракта с Петреску. Это около 50 миллионов рублей. Основным кандидатом на должность рулевого краснодарцев является Александр Григорян.

Минувшим летом 48-летний специалист во второй раз в карьере возглавил краснодарцев. После 15 туров ФНЛ "Кубань" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.