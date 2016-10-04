19:35 | ФУТБОЛ — ФНЛ

"Кубань" расторгла контракт с Петреску

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"Кубань" и главный тренер команды Дан Петреску достигли договоренности о прекращении сотрудничества, сообщает клубная пресс-служба. Временно исполнять обязанности руководителя команды с завтрашнего дня будет старший тренер Михаил Семенов.

В четверг для подписания документов в Краснодар прибывает представитель Петреску. "Кубань" благодарит румынского специалиста за проделанную работу и желает успехов в тренерской карьере", – говорится в заявлении команды ФНЛ.

По информации "СЭ", краснодарцы нашли деньги на расторжение контракта с Петреску. Это около 50 миллионов рублей. Основным кандидатом на должность рулевого краснодарцев является Александр Григорян.

Минувшим летом 48-летний специалист во второй раз в карьере возглавил краснодарцев. После 15 туров ФНЛ "Кубань" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице.

Дополнительная информация

http://fckuban.ru/news/8402/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Красно синий

Нормальная схема у них. В декабре они его снова назначат,а в марте уберут.Бабло поделят. И дальше помчится это шапито.

20:04

Thomas_Boy

Уже 28 лет это не команда, а ходячий скандал... Даже не смешно, если честно.

19:59

tryam

очередной откат при увольнении...

19:55

МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ

Если инициатива исходила от руководства, то идиоты. Можно подумать состав был одни звёзды. Лучше бы деньги искали на усиление состава, а не на расторжение контракта.

19:48

Ботаникум

Таки не понял, кто кого обманул, типа "поимел"??? Цыган - "Кубань"? Или же "Кубань" цыгана, а заодно и БЮДЖЕТ???.....

19:46

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