"Балтика" одолела "Волгарь", гол Гогниева принес "Кубани" победу над "Химками"

В матче 25-го тура первенства ФНЛ "Кубань" на своем поле нанесла поражение "Химкам" – 2:1. Решающий мяч с пенальти забил Спартак Гогниев. Этот успех позволил краснодарцам подняться на 13-ю строчку в таблице. "Химки" идут десятыми.

В другом поединке "Балтика" одолела "Волгарь" (1:0). Автором единственного гола стал Александр Подбельцев. Команда Игоря Черевченко покинула последнее место в таблице, поднявшись на 19-ю позицию. Отметим, что эта победа позволила калининградцам прервать безвыигрышную серию из 23-х матчей в ФНЛ.

Первенство России

ФНЛ

25-й тур

"Кубань" (Краснодар) – "Химки" – 2:1 (0:0)

Голы: Дворников, 62 (0:1). Марков, 77 (1:1). Гогниев, 80 – с пенальти (2:1).

"Кубань": Дюпин, Бугаев, Лобкарев (Завезен, 88), Марков, Клещенко, Бендзь, Маляров (Щадин, 76), Якуба, Гай (Байрыев, 56), Гогниев, Обухов (Алейник, 63).

"Химки": Исупов, Ярковой (Малания, 82), Чернышов, Заика, Лапин (Широков, 85), Шумских, Казаев, Чатович (Гащенков, 57), Тюнин, Петрусев (Мостовой, 70), Дворников.

Предупреждения: Заика, 19. Маляров, 22. Петрусев, 38. Казаев, 48.

Удаление: Клещенко, 53.

Судья: Соколов (Воронеж).

8 марта. Краснодар. Стадион "Кубань".

"Балтика" (Калининград) – "Волгарь" (Астрахань) – 1:0 (0:0)

Гол: Подбельцев, 80.

"Балтика": Фролов, Тимошин, Каленкович, Скопинцев (Почивалин, 90+1), Концедалов, Ярошенко (Елисеев, 81), Родионов (Подбельцев, 60), Цимбал, Кухарчук, Причиненко, Сирима.

"Волгарь": Терновский, Калинин, Таказов, Григорьев, Болонин (Гаракоев, 85), Букия (Дышеков, 81), Акбашев (Бибилов, 61), Сутормин, Газзаев, Кабутов, Веркашанский (Отставнов, 61).

Предупреждения: Причиненко, 17. Сирима, 19. Ярошенко, 36. Болонин, 44. Скопинцев, 58.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

8 марта. Калининград. Стадион "Балтика".